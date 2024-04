Eier: Bei dieser Ei-Lasagne verwendest du statt Nudeln Eier

Schäle und schneide in der Zwischenzeit die Zwiebel und den Knoblauch in Würfel und brate sie in einer Pfanne mit etwas Öl glasig. Gib dann das Hackfleisch hinzu und brate es scharf mit an. Füge Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Oregano hinzu und lösche es dann mit den gehackten Tomaten ab. Lass die Soße auf mittlerer Hitze mindestens 30 Minuten köcheln und rühre gelegentlich um, damit nichts anbrennt. Ist die Soße zu dick, kannst du einen Schuss Gemüsebrühe hinzugeben.