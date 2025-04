Eier mit Avocado-Füllung: Dieser Snack darf an Ostern nicht fehlen

Ostern dreht sich gefühlt alles ums Ei. Nicht nur bei der Suche, sondern auch kulinarisch. Ob in flüssiger Form als Likör, zum Frühstück als Rührei oder Omelett oder aber in süßem Gebäck verarbeitet. Kein Wunder, denn Eier schmecken schließlich gut und eignen sich als Zutat für viele Gerichte. Wenn du ebenfalls nicht genug von ihnen bekommen kannst, dann bereite dieses Jahr zu Ostern doch mal Eier mit Avocado-Füllung zu.

Perfekt fürs Oster-Büffet: Eier mit Avocado-Füllung

Es gibt aber nicht nur kulinarische Gründe, warum wir an Ostern Eier essen. In der christlichen Religion sind Eier das Zeichen für die Auferstehung von Jesus, die wir an Ostern feiern. Gleichzeitig sind Eier auch ein Symbol für Fruchtbarkeit. Natürlich muss man nicht gläubig sein, um unsere gefüllten Eier mit Avocado zum Fest als Snack für zwischendurch oder zum Brunch seinen Liebsten zu servieren. Sie schmecken nämlich richtig lecker und sind zudem im Handumdrehen zubereitet.

Die Eier mit Avocado-Füllung sind eine Variante der berühmten Teufelseier, die klassisch mit einer Creme aus Eigelb, Senf und Mayonnaise gefüllt werden. Durch die Kombination mit Avocado wird in unserer Version die Füllung besonders cremig und erhält eine grüne Farbe, was sie zum Farbtupfer auf deiner Ostertafel macht.

Koche zuerst die Eier hart. Das geht zum Beispiel gut mit einem Eierkocher 🛒. Schrecke sie unter kaltem Wasser ab, lass sie auskühlen und pelle sie dann. Schneide die Eier in zwei Hälften und entferne das Eigelb. Auch die Avocado halbierst du, entfernst den Kern und schälst das Fruchtfleisch heraus. Vermenge die Avocado mit dem Eigelb, füge Zitronensaft, Senf und Mayonnaise und verrühre alles gut miteinander, bis du eine glatte Masse erhältst.

Tipp: Magst du der Füllung deiner Teufelseier einen leichteren Touch verpassen, dann ersetzte die Mayonnaise mit Frischkäse oder Naturjoghurt.

Eier mit Avocado-Füllung Judith 4.07 ( 66 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 6 Eier

1 reife Avocado

1 TL Zitronensaft

1 TL Dijon-Senf

2 EL Mayonnaise

Salz und Pfeffer

Chiliflocken oder Chilipulver optional

frische Petersilie Zubereitung Koche die Eier hart, schrecke sie ab, lass sie abkühlen und pelle sie.

Halbiere die Eier und löse vorsichtig das Eigelb heraus.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und löse das Fruchtfleisch mit einem Löffel heraus.

Vermenge das Fleisch der Avocado mit dem Eigelb und gib Zitronensaft, Senf und Mayonnaise hinzu. Verrühre alle Zutaten zu einer glatten Masse und schmecke diese mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle die Masse in einen Spritzbeutel und befülle damit die Eiweißhälften.

Bestreue die Eier mit Chiliflocken oder Chilipulver und etwas klein gehackter Petersilie.

