Es gibt vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten für Eier, darunter Kochen, Braten, Pochieren und sogar Backen, wodurch sie sich gleichermaßen für das Frühstück, Mittag- und Abendessen eignen. Falls du keine Lust auf ein gewöhnliches Spiegelei oder ein hartgekochtes Ei hast, lohnt es sich jetzt besonders aufmerksam zu sein. Die folgenden zwei Zubereitungsarten sind äußerst einfach und besonders köstlich.

Eier sind ein vielseitiges und nahrhaftes Nahrungsmittel, das in vielen Küchen auf der ganzen Welt zu finden ist. Sie sind nicht nur köstlich, sondern auch reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien. Eier können auf viele verschiedene Arten zubereitet werden und haben dennoch eines gemeinsam: Sie schmecken in jeder Form gut.

Eier sind des Deutschen liebstes Frühstück

Ungefähr 20 Milliarden Eier verbrauchen die Deutschen jedes Jahr, inklusive der Eier in verarbeiteten Erzeugnissen. Das bedeutet einen Pro-Kopf-Verbrauch von 239 Eiern. In Deutschland ist das weichgekochte Vier-Minuten-Ei am beliebtesten. Wer aber ein wenig über den Tellerrand hinausschaut, kann erstklassige Alternativen entdecken, die jeden Morgen zum Sonntag machen.

Eier besonders zuzubereiten, ist unsere Spezialität. Wenn du nicht so große Lust auf Eier mit Salami hast, probiere die Rezepte doch einmal mit Bacon aus. Der passt auch ganz wunderbar. Entdecke mit unseren Rezepten einfache und besondere Kochideen mit Ei, die sich schnell und einfach zubereiten lassen.

Rührei mit Salami und Käse im Glas Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Gläser Kochutensilien 3 Einweckgläser Zutaten 1x 2x 3x 6 Eier

150 g Käsewürfel

150 g Salamiwürfel

3 EL Parmesan gerieben

Salz

Pfeffer Zubereitung Gib in jedes Glas 2 Eier und jeweils kleingewürfelte Salami und kleingewürfelten Käse. Würze die Mischung mit Salz und Pfeffer.

Verschließe die Gläser und schüttele sie kräftig.

Danach stellst du die 3 Gläser in einen Topf mit ca. 85 °C heißem Wasser. Nach 35 Minuten kannst du die Gläser aus dem Wasserbad nehmen.

Streue zum Schluss nach dem Öffnen der Gläser noch ein wenig geriebenen Parmesan über das Ei.

Eier-Salami-Muffins Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 17 Minuten Min. Portionen 6 Stück Kochutensilien 1 Muffinform für 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 6 Eier

ca. 36 Scheiben Salami

120 g geriebener Käse

Salz

Pfeffer Zubereitung Fette eine Muffinform ein und lege in jede Mulde etwa 6 bis 7 Salamischeiben.

Lege dann in jede Mulde etwas von dem geriebenen Käse.

Nun kommt zu dem Käse und der Salami noch je ein Ei hinzu. Würze die fertigen Schichten mit Salz und Pfeffer und schiebe die Muffinform bei 200 °C Umluft für 12 Minuten in den Ofen.

Weitere Ideen, wie du dein Frühstücksei außerhalb des Gewöhnlichen zubereiten kannst, findest du hier: