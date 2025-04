Eingelegte Radieschen in nur drei Schritten einfach selber machen

Gurken, Zwiebeln, Rote Beete, Paprika oder Zucchini – es gibt kaum ein Gemüse, das man nicht in Essig einlegen und so haltbar machen kann. Das gilt auch für Radieschen. Wir zeigen dir, wie du den Geschmack der kleinen scharfen Kugeln konservierst und dir gleichzeitig einen gesunden Snack zubereitest, der Salate, Brote und Co. genussvoll aufwertet.

Eingelegte Radieschen: knackiger Genuss mit langer Tradition

Gemüse in einem Essigsud zu konservieren, gehört zu den bekanntesten Methoden des Haltbarmachens und wurde schon im alten Ägypten praktiziert. Der Essig sorgt dafür, dass sich Bakterien nicht ausbreiten können und das Gemüse im Glas nicht anfängt zu schimmeln. Ein weiterer Vorteil, Gemüse sauer einzulegen ist, dann man bestimmte Gemüsesorten das ganze Jahr über essen kann und nicht nur, wenn man sie gerade frisch erntet.

Möchtest du auch loslegen und Radieschen (oder anderes Gemüse) einlegen? Dann gibt es vorher ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Das Gemüse und die Kräuter sollten möglichst frisch, saisonal, ohne Druckstellen und in Bio-Qualität sein. So bekommst du nicht nur den besten Geschmack und ein Ergebnis, das lange haltbar ist, sondern verhinderst auch, dass sich ungewollte Inhaltsstoffe durch Dünger und Co. in dein Glas schleichen. Achte für ein optimales Geschmacksergebnis auch auf einen guten Essig. Magst du keinen Apfelessig, geht alternativ auch ein Weißweinessig.

Eingelegte Radieschen sind nicht nur ein echter Gaumenschmaus, sie sind auch ein Eyecatcher auf dem Küchentisch. Genießen kannst du sie zum Beispiel in Salaten, als Topping auf dem Brot oder als Beilage zu einem deftigen Schmorgericht. Auch zu Käsegerichten wie Raclette oder Fondue passt der süßsaure und leicht scharfe Geschmack der Radieschen. Damit sich der Geschmack aller Zutaten gut entfalten kann, sollten die Radieschen mindestens einen Tag Zeit zum Ziehen bekommen. Je länger sie durchziehen können, desto intensiver wird später auch der Geschmack.

Gemüse einlegen ist eine gute Methode, wenn du Gemüse übrig hast und es nicht wegwerfen möchtest. Sind zum Beispiel noch Zwiebeln übrig, kannst du daraus im Handumdrehen eingelegte Zwiebeln machen, während Sandwich-Fans immer genügend eingelegte Sandwich-Gurken im Haus haben sollten. Zum selbst gebackenen Brot sind sauer eingelegte Radieschen und Co. ohnehin eine passende Beilage.