Eingelegter Feta: mediterraner Urlaubsgenuss aus der eigenen Küche

In Olivenöl eingelegter Feta kennen wir aus dem Feinkostgeschäft. Die appetitlich aussehenden Käsewürfel sind meist nur recht teuer. Die gute Nachricht ist aber: marinierten Feta kannst du einfach selber machen. Das Rezept dafür ist kinderleicht und in zehn Minuten fertig.

Schnelles Rezept für eingelegten Feta in Olivenöl

Ob als Beilage zum Grillen, als schnelles Abendessen mit Brot oder als Fingerfood auf einem Büffet, eingelegter Feta passt immer und ist kinderleicht selbst zuzubereiten.

Möchtest du auch mal Feta einlegen, brauchst du ein Einmachglas, Feta, Olivenöl, mediterrane Gewürze und Kräuter, Knoblauch und Zitrone. Entscheide dich am besten für ein hochwertiges Olivenöl, auch wenn dies etwas teurer ist. Geschmacklich wirst du den Unterschied merken. Sind die Feta-Würfel weggenascht, musst du das Öl nicht entsorgen, sondern kannst darin erneut Feta marinieren oder es zum Dippen für Brot verwenden.

Schneide den Fetablock (alternativ kannst du auch Balkankäse verwenden) in Würfel. Die kommen zusammen mit den frischen Thymianzweigen, dem Rosmarin, Chiliflocken, getrocknetem Oregano und gehacktem Knoblauch in ein sauberes Einmachglas. Anschließend gießt du den Saft einer halben Zitrone darüber, gibst frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer hinzu und füllst das Glas bis zum Rand mit Olivenöl auf. Damit der Geschmack des Öls und der Gewürze vom Käse aufgenommen wird, stellst du das Glas über Nacht in den Kühlschrank.

Im Kühlschrank ist der eingelegte Feta bis zu einer Woche haltbar, wenn du ihn nicht vorher schon aufgegessen hast.

Wusstest du, dass der cremige mediterrane Käse äußerst vielfältig ist und du zahlreiche Gerichte aus ihm zubereiten kannst? Ein kulinarisches Highlight ist unter anderem diese Feta-Pasta. Auch schnelle Dips lassen sich aus dem Käse zaubern, wie diese Feta-Knoblauch-Creme. Und als Topping in diesem Bohnen-Feta-Salat sind sie ebenfalls ein Genuss.