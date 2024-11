Mit diesen 4 Tricks kannst du jedes Einmachglas öffnen

Manchmal überkommt er einen, der Hunger auf Gewürzgurken. Blöd, wenn in genau diesem Moment das Gurkenglas nicht aufgeht. Dann stehst du da, mit riesigem Appetit, die eingelegten Gurken lachen dich an, verhöhnen dich regelrecht. Doch der Deckel gibt nicht nach, egal, wie fest du daran drehst. Das muss nicht sein. Mit unseren vier Tricks kannst du ab sofort auch die störrischsten Einmachgläser öffnen.

Einmachgläser öffnen leicht gemacht: Mit diesen vier Tricks klappt’s

Obst- und Gemüsekonserven sind eine feine Sache. Sie bewahren den Geschmack von saisonalen Erzeugnissen und machen sie lange haltbar. Das Problem: Sind die Konserven nicht in Dosen eingemacht, sondern in Gläsern, gehen diese manchmal einfach nicht auf. Gläser bilden nämlich ein Vakuum, bei dem der Deckel teilweise bombenfest sitzen kann. Dieses Vakuum bewahrt die Frische der Lebensmittel, lässt sich aber mit bloßen Händen oft nicht öffnen. Wir haben einige Tricks für dich, die dir helfen werden.

Trick 1: Einmachglas mit einem Dosenöffner öffnen

Dosenöffner öffnen nicht nur Dosen. Sie können auch bei Einmachgläsern Wunder bewirken. Dosenöffner besitzen an der oberen Seite oftmals eine Kerbe. Setze diese wie beim Öffnen einer Flasche an den Rand des Glasdeckels an. Hebele den Deckel leicht an, sodass sich sein Rand etwas verbiegt. So kann Luft in das Glas eintreten. Sobald dabei der Unterdruck entweicht, lässt sich das Glas problemlos öffnen.

Trick 2: Mit einem Löffel öffnen

Hast du keinen Dosenöffner parat – und warum solltest du auch, schließlich gibt es aus diesem Grund Gläser – tut es auch ein einfacher Löffel. Dieser sollte so stabil wie möglich sein. Führe die Spitze des Löffels unter den Glasdeckelrand und hebele ihn vorsichtig nach oben. Dadurch wird der Unterdruck im Glas gelöst, und der Deckel lässt sich leichter abschrauben.

Trick 3: Ein Messer in den Deckel stechen

Falls die ersten Tricks beim besten Willen nicht funktionieren, gibt es diese etwas brutale Möglichkeit. Diese solltest du allerdings nur vorsichtig durchführen, da das Verletzungsrisiko dabei sehr hoch ist. Nimm ein Messer oder einen anderen spitzen Gegenstand und stich damit mehrfach in den Deckel des Glases. Dadurch dringt wiederum Luft ein und der Unterdruck löst sich. Aber Vorsicht: Das Messer kann bei dieser Aktion abbrechen oder abrutschen. Verwende also keines, das dir besonders wichtig ist und halte das Glas gut fest.

Trick 4: Das Glas auf eine Oberfläche klopfen

Die wohl klassischste Methode neben dem Aufdrehen mithilfe eines Geschirrtuchs ist es, das Glas mit dem Deckelrand auf eine Oberfläche zu klopfen. Wähle beispielsweise deine Arbeitsfläche aus oder auch den Küchentisch. Hauptsache, die Oberfläche ist hart. Klopfe sanft auf den Rand des Deckels. Sei vorsichtig, dass du nicht zu stark klopfst, sonst kann das Glas zerbrechen. Im besten Fall aber löst sich der Verschluss nur und der Deckel geht auf.