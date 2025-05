In diesen deftigen Auflauf wirst du dich sofort verlieben

So hast du einen Auflauf noch nie genossen. Dieser Enchilada-Auflauf ist ein Gericht, das alles kann: Er benötigt nicht viel Arbeit, sättigt dich ordentlich, wärmt dich von innen und macht einfach glücklich. Der Clou an diesem Rezept: Statt Nudelplatten zu verwenden wie bei einer Lasagne, schichtest du in diesem Auflauf alles mit Weizentortillas übereinander.

Der Enchilada-Auflauf ist ein perfektes Feierabendgericht

Dieser schmackhafte Auflauf ist eine ideale Mahlzeit, um dich nach einem anstrengenden Tag wieder mit neuen Kräften zu versorgen. Er benötigt nicht viel komplizierte Vorbereitung und ist nach etwa 20 Minuten im Ofen fertig auf deinem Teller.

Das Beste? Du musst nur ein wenig Gemüse schnippeln und brätst dann alles zusammen in einer großen Pfanne an. Anschließend kannst du es direkt in eine Auflaufform und in den Ofen geben. Im Idealfall musst du am Ende also nur ein Schneidebrett, ein Messer und eine Pfanne spülen. Und natürlich die Auflaufform, falls alles restlos vertilgt worden ist.

Enchiladas sind klassischerweise eigentlich gefüllte und aufgerollte Weizentortillas, die mit Soße und Käse überbacken werden. Bei diesem Auflauf sparen wir uns das Aufrollen aber komplett. Dennoch überzeugt das Geschmackserlebnis dank der würzigen Hackfleischsoße und den übereinander geschichteten Fladen ohne Probleme.

Die Tortillas erfüllen in diesem Auflauf den Zweck von Nudelplatten in einer Lasagne. Im Ofen können sie dann die Aromen der wunderbar cremigen Soße aufnehmen und werden dich bereits beim ersten Bissen überzeugen und garantiert glücklich machen. Am nächsten Tag schmeckt der Enchilada-Auflauf fast noch besser, wenn die Gewürze überall richtig schön durchziehen können. Probiere dieses wärmende Wohlfühlgericht unbedingt selbst und lass es dir schmecken.

Enchilada-Auflauf Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Paprika

2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

400 g Hackfleisch

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Dose Kidneybohnen 400 g

1 Dose Mais 285 g

1 EL Tomatenmark

2 Dosen stückige Tomaten 400 g

200 g Crème fraîche

150 g Frischkäse

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Paprikapulver geräuchert

8 Weizentortillas

150 g geriebener Käse Zubereitung Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in Würfel.

Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch und würfle beides.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne 🛒 und schwitze die Zwiebeln zusammen mit dem Knoblauch glasig an. Gib anschließend das Hackfleisch dazu und brate es krümelig an. Würze es mit etwas Salz und Pfeffer nach deinem Geschmack, sobald es braun gebraten ist.

Lass währenddessen die Kidneybohnen und den Mais abtropfen.

Rühre das Tomatenmark sowie den Mais und die Bohnen zum Hackfleisch und lass alles für etwa 5 Minuten weiterbraten.

Gib anschließend Tomaten, Crème fraîche, Frischkäse und die Gewürze dazu. Lass alles etwa 10 Minuten köcheln und schmecke es zum Schluss mit Salz und Pfeffer ab.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Gieße etwas von der Hackfleischsoße in eine Auflaufform und bedecke sie mit 2 Weizentortillas. Verteile darauf wieder etwas von der Soße, darauf wieder Tortillas und wiederhole es so oft, bis alles aufgebraucht und die Auflaufform gefüllt ist. Die oberste Schicht sollte wieder aus der Soße bestehen.

Verteile den geriebenen Käse darauf und gib den Auflauf für etwa 20 Minuten in den Ofen, bis der Käse goldbraun und zerlaufen ist.

