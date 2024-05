Praktisches Ofengericht aus Italien: Erbazzone

Im ländlichen Italien ist dieser leckere Gemüsekuchen entstanden: die herzhafte und rustikale Erbazzone. Sie macht satt und ist gesund, denn sie versorgt dich dank des Mangolds mit Vitaminen und Mineralien. Doch vor allem ist sie eins: lecker!

Erbazzone sind auch To go ein Genuss

Viele Highlights aus der italienischen Küche verdanken wir den einfachen Bauern. Eins davon ist die leckere Erbazzone. Der Gemüsekuchen mit Mangoldfüllung und Parmesan stammt aus der emilianischen Provinz um die Stadt Reggio Emilia im Norden Italiens. Anders als andere rustikale Kuchen aus anderen italienischen Provinzen kommt die Erbazzone ohne Ricotta aus. Wer mag, kann dieses Rezept auch mit angebratenen Speckwürfeln ergänzen.

Entstanden ist der herzhafte Gemüsekuchen wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, als bäuerliche Ehefrauen für ihre Ehemänner eine Mahlzeit zubereiteten, die leicht zu transportieren war. So konnten die Männer auf dem Feld ihren Hunger stillen. Aus diesem pragmatischen Grund sind auch schon andere Gemüsekuchen und -taschen entstanden, wie etwa die spanischen Empanadas im mittelalterlichen Nordspanien.

Gefüllt wird die leckere Erbazzone mit Mangold, einem superleckeren Blattgemüse voller Antioxidantien, das von Mai bis August Saison hat. Ein Grund mehr also, das nahrhafte Gericht zu Hause nachzubacken. Gerade an warmen Tagen, an denen wir gern Ausflüge mit dem Fahrrad machen, wandern und an Seen picknicken, kommt die praktische und sättigende Erbazzone gerade recht.

Wie schon erwähnt, kommt die Empanada der Erbazzone als spanisches und später lateinamerikanisches Pendant recht nahe. Wie wäre es also mit Empanadas mit Chimichurri? Ebenfalls italienisch und mit Mangold ist unsere leckere Mangold-Frittata. Sahnig-süß sind die Maritozzi – italienische Hefebrötchen.