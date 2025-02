Erbsen-Carbonara: Klassiker mit frischer Note

Passionierte Carbonara-Fans werden jetzt wahrscheinlich erst einmal die Nase rümpfen. In eine waschechte Spaghetti Carbonara gehören Ei, Parmesan, Pfeffer, Speck und sonst nichts. Aber warum dem Klassiker der italienischen Küche nicht einmal ein frisches Upgrade verpassen und dem Gericht noch eine Portion Erbsen hinzufügen? Das verleiht den Nudeln eine knackige Note und schmeckt einfach fantastisch. Hier ist das Rezept für unsere Erbsen-Carbonara.

Diese Erbsen-Carbonara steht in 20 Minuten auf dem Tisch

Spaghetti Carbonara gehört wohl zu den beliebtesten Pastagerichten der italienischen Küche überhaupt. Traditionell wird es ohne Sahne zubereitet, die cremige Konsistenz entsteht durch eine Mischung aus Ei, Käse und etwas Nudelwasser. In unserer Variante fügen wir noch frische Erbsen hinzu, die eine leichte Süße ins Spiel bringen und dem Gericht zudem eine knackige und frische Note verleihen. Und ja, wer mag, darf der Soße für eine noch cremigere Textur einen Schuss Sahne unterrühren. Dieser Schritt ist jedoch optional und bleibt einzig deinem Geschmack überlassen.

Knusprig-salziger Speck und knackig-süße Erbsen sind eine spitzenmäßige Geschmackskombination, die zum Beispiel auch bei dieser Erbsensuppe mit Speck gut funktioniert. Warum nicht auch mit Erbsen eine Spaghetti Carbonara verfeinern? Du brauchst alle Zutaten, die auch für die klassische Variante nötig sind, plus zusätzlich frische oder tiefgekühlte Erbsen.

Dann kannst du dich auch schon an die Zubereitung wagen. Koche zuerst die Nudeln in einem großen Topf 🛒 mit Salzwasser bissfest. Währenddessen hackst du eine Knoblauchzehe und brätst den Speck in heißem Öl knusprig an. Füge den Knoblauch und die Erbsen hinzu und gare alles zusammen für einige Minuten. Parallel verrührst du zwei Eigelbe mit Parmesan, schwarzem Pfeffer und Muskatnuss. Dann rührst du die abgegossenen Nudeln in die Pfanne. Gieße das Nudelwasser aber nicht komplett weg, sondern hebe eine Tasse voll davon auf.

Füge nun unter Rühren die Ei-Parmesan-Mischung hinzu. Verrühre alles gut miteinander und achte darauf, dass das Ei nicht stockt. Für eine cremige Textur kommt etwas Nudelwasser dazu und wenn du magst, auch etwas Sahne. Serviere die Erbsen-Carbonara sofort mit frisch geriebenem Parmesan.

Erbsen-Carbonara Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Spaghetti

Salz

1 Tasse Pastawasser

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

100 g Speckwürfel

100 g Erbsen

2 Eigelb

50 g geriebener Parmesan

schwarzer Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

50 ml Sahne optional Zubereitung Koche die Spaghetti in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Schöpfe vor dem Abgießen eine Tasse Nudelwasser ab und stelle sie beiseite.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Erhitze dann das Öl in einer Pfanne und brate zunächst den Speck bei mittlerer Hitze knusprig an. Füge dann den Knoblauch hinzu und brate ihn ebenfalls kurz mit an.

Füge die Erbsen hinzu und gare sie für rund 3 Minuten mit.

Verrühre ein Ei mit 2/3 des Parmesans, schwarzem Pfeffer und Muskatnuss. Gib die abgegossenen Spaghetti in die Pfanne, vermenge sie gut mit den Erbsen und dem Speck und nimm die Pfanne dann vom Herd.

Rühre vorsichtig dir Ei-Parmesan-Mischung unter die Nudeln. Gieße für eine cremigere Konsistenz etwas von dem Nudelwasser und optional die Sahne hinzu und verrühre alles gut miteinander.

Serviere die Erbsen-Carbonara mit dem restlichen geriebenen Parmesan.

