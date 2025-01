So leicht schmeckt eine vegane Carbonara: cremige Rezept-Idee

Wir feiern den Veganuary mit einer veganen Carbonara, die dem Original aus Italien in nichts nachsteht. Alles, was du brauchst, um in den würzigen Genuss dieses Nudelgerichts zu kommen, sind eine Handvoll Zutaten und etwa eine halbe Stunde Zeit. Na, hast du Lust?

Rezept für vegane Carbonara ohne Käse, Ei und Speck

Normalerweise wird eine Carbonara mit luftgetrocknetem Speck, Ei und Parmesan gekocht. Sie ist ein echter Klassiker der italienischen Pastaküche, allerdings für Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren, nicht geeignet. Aber kann man auch eine vegane Carbonara kochen? Man kann, und wir zeigen dir, wie genau das funktioniert.

Um eine vegane Carbonara zuzubereiten, brauchen wir nicht viele Zutaten. Neben Mandelmus und Räuchertofu, der als Speckersatz dient, nutzen wir auch Hefeflocken. Sie werden in der veganen Küche gern als Ersatz für Parmesan genommen. Du findest sie beispielsweise in Bio-Supermärkten, kannst sie aber auch online 🛒 kaufen.

Für vegane Carbonara braten wir klein gewürfelten Räuchertofu knusprig an. Anschließend geben wir gehackte Zwiebel dazu, die wir anschwitzen. Um die Soße zuzubereiten, kochen wir Wasser, Mandelmus und Hefeflocken auf. Das Ganze verfeinern wir mit Kala Namak. Dabei handelt es sich um ein Schwefelsalz, das Veganern als Ersatz für den Geschmack von Eiern dient.

Nun sind wir schon fast fertig. Die Nudeln geben wir zu den Tofu- und Zwiebelwürfeln in die Pfanne und gießen die Soße darüber. Alles wird vermengt und mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abgeschmeckt. Das war’s!

Möchtest du weitere Klassiker ohne tierische Zutaten nachkochen, empfehlen wir dir unser Rezept für vegane Königsberger Klopse oder Linsen-Moussaka, die einem griechischen Lieblingsgericht nachempfunden ist. Unser veganes Risotto in der Tomate solltest du dir ebenfalls nicht entgehen lassen.