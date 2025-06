Diese eine Zutat macht deine Erdbeermarmelade unvergesslich

Wer Marmelade selbst einkocht, weiß: Kein industrielles Produkt wird jemals an die intensiven Aromen des eigens gekochten Aufstriches herankommen. Besonders Erdbeermarmelade ist jedes Jahr erneut ein Hit, der am besten für das ganze Jahr, wenn die Saison vorbei ist, vorbereitet werden sollte. Noch besser wird es, wenn etwas Basilikum mit ins Glas wandert. Dabei entsteht ein Aromenspiel der Spitzenklasse und Erdbeer-Basilikum-Marmelade wird schnell auf deine persönliche Liste der Favoriten wandern.

Fruchtig und unkompliziert: Erdbeer-Basilikum-Marmelade

Erdbeermarmelade ist neben der aus Sauerkirschen mein persönlicher Favorit. An besonders grauen Wintertagen muss ich mich manchmal zusammenreißen, nicht einfach ein ganzes Glas davon zu löffeln, nur für einen Hauch Frühling auf der Zunge. Wie gut, dass solche düsteren Momente noch in weiter Ferne liegen. Heute wollen wir nicht die Erinnerung an Erdbeeren feiern, sondern ihre Saison. Und wie ginge das besser als mit einem Rezept für Erdbeer-Basilikum-Marmelade?

Die Kombination aus fruchtig-süßen Erdbeeren und dann doch eher würzig-pfeffrigem Basilikum erscheint im ersten Moment vielleicht etwas ungewöhnlich. Dabei wissen pfiffige Patissiers schon seit Jahren: Basilikum kann weit mehr als mit Tomaten kombiniert werden! Besonders mit beerigen Aromen harmoniert das Kraut perfekt. Deiner Erdbeer-Basilikum-Marmelade verleiht es einen würzigen Beigeschmack.

Für die Zubereitung brauchst du nur vier Zutaten: frische, reife Erdbeeren (je saftiger, desto besser), Basilikum, Zitronensaft und Gelierzucker. Mit wenigen Handgriffen ist das Ganze schon in Gang gebracht: Putze die Erdbeeren und mische sie mit Gelierzucker und einem Spritzer Zitronensaft. Koche dann alles auf und die Marmelade wenige Minuten sprudelnd weiter, bis die Früchte anfangen, zu zerfallen. Ich mag meine Marmelade gern stückig. Wenn es dir nicht so geht, püriere sie jetzt fein.

Mach eine Gelierprobe auf einem kalten Teller und wenn sie fest wird, ist es Zeit für den Basilikum. Das Basilikum kommt fein geschnitten erst am Ende der Kochzeit dazu – so bleiben die ätherischen Öle erhalten und das Aroma somit frisch. Ab in Gläser damit und schon hast du für die dunklen Monate vorgesorgt!

Erdbeermarmelade gibt es in vielen Varianten: Erdbeer-Holunderblüten-Marmelade hat einen blumigen Beigeschmack, Erdbeer-Rhabarber-Marmelade schmeckt leicht säuerlich. Erdbeer-Vanille-Marmelade schmeckt nach Kindheit.

1 kg Erdbeeren

500 g Gelierzucker 2:1

1 Bio-Zitrone Saft

1 Handvoll frisches Basilikum Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne die Stielansätze und schneide die Früchte in kleine Stücke.

Vermische sie in einem großen Topf mit dem Gelierzucker und dem frisch gepressten Zitronensaft.

Koche die Masse unter Rühren auf und lass sie dann 4–5 Minuten sprudelnd kochen. Magst du deine Marmelade stückig, kannst du sie so lassen. Wenn du sie lieber fein möchtest, püriere sie direkt nach dem Kochen.

Hacke das Basilikum sehr fein und gib es ganz zum Schluss in die heiße Marmelade. Rühre es nur kurz unter.

Fülle die Marmelade sofort in sterilisierte Schraubgläser, verschließe sie fest und lass sie ein Vakuum bilden.

