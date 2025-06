Erdbeeren treffen auf Kokosnuss: ein perfektes Snack-Duo

Sobald die Temperaturen steigen, verändern sich für viele auch die Snack-Vorlieben. Greifst du im Herbst und Winter vermutlich eher zu Keksen, Lebkuchen und Nüssen, darf es in den wärmeren Jahreszeiten gerne etwas fruchtiger werden. Diese einfach gemachten Erdbeer-Bounty sind ein perfekter Snack, wenn sich die Sonne von ihrer besten Seite zeigt.

So einfach machst du Erdbeer-Bounty selbst

In diesen kleinen Schätzen kommt zusammen, was einfach zusammen gehört. Erdbeeren, Kokosnuss und dunkle Schokolade ergeben einen Genussmoment, den du immer wieder haben möchtest. Außen knackig, innen fruchtig, weich und voller Aromen, die dir auch an grauen Tagen die Sonne in die Küche bringen.

Schokoriegel mit Kokosnuss gehören so oder so schon zu meinen absoluten Lieblingssnacks. Die pürierten Erdbeeren sorgen in diesem Rezept nicht nur für eine schöne Farbe, sondern ergänzen die Kokosnuss und Schokolade mit ihrem herrlichen Aroma einfach perfekt. Verleihe einem altbekannten Klassiker einen neuen, fruchtigen Twist, den du ab sofort immer wieder genießen willst.

Die Erdbeer-Bounty erinnern natürlich an das Markenprodukt aus dem Supermarkt, aber diese kleinen Snacks sind eine leichtere, frischere und individuellere Alternative. Immerhin kommen sie ganz ohne künstliche Zusätze aus, lassen sich gut vorbereiten und halten theoretisch einige Tage im Kühlschrank. Theoretisch, weil sie meist so schnell aufgefuttert werden.

Besonders praktisch an dieser Zubereitung: du kannst deine Riegel oder Pralinen immer wieder abwandeln und ausprobieren, was das beste Rezept für dich ist. Magst du es etwas süßer, dann verwende mehr Ahornsirup oder entsprechend weniger, falls dir die Menge der Anleitung genügt. Probiere statt Erdbeeren doch auch einmal Himbeeren, Mango oder eine Banane aus. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn dir jetzt nach noch mehr einfachen Snackideen sein sollte, schaue dir unbedingt dieses Bounty-Konfekt bei Leckerschmecker an. Auf der anderen Seite des Geschmacksspektrums liegen unsere Kaffee-Pralinen. Und mit Red-Velvet-Pralinen machst du definitiv nichts falsch.

Erdbeer-Bounty Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 150 g Erdbeeren

80 g Kokosraspeln

80 g Soja-Skyr alternativ Skyr, Quark oder griechischer Joghurt

1-2 TL Ahornsirup

1 TL Limettensaft

1 Prise Salz

80 g dunkle Schokolade mindestens 80 % Kakaoanteil

20 g vegane weiße Schokolade optional zur Deko Zubereitung Wasche die Erdbeeren und entferne den Strunk.

Gib für die Füllung Erdbeeren, Kokosraspeln, Skyr, Ahornsirup, Limettensaft und eine Prise Salz in ein hohes Gefäß. Zerkleinere alle Zutaten gleichmäßig mit einem Pürierstab 🛒

Fülle die Masse in eine geeignete Silikonform, z.B. für Riegel oder Pralinen. Streiche die Füllung glatt und stelle sie für mindestens 3 Stunden ins Gefrierfach.

Schmilz anschließend die dunkle Schokolade über einem Wasserbad. Falls du möchtest, schmilz die weiße Schokolade über einem separaten Wasserbad.

Löse die gefrorenen Erdbeer-Kokos-Stücke aus der Form, platziere sie auf einem Backpapier und übergieße sie mit der dunklen Schokolade. Lass diese etwas aushärten und verziere sie dann, falls gewollt, mit der weißen Schokolade.

Bewahre die fertigen Erdbeer-Bounty im Kühlschrank auf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.