Ohne Zucker: Probiere unsere Erdbeer-Chia-Marmelade

Startest du den Tag auch gern süß mit einer fruchtigen Marmelade auf den Brötchen? Dann probiere doch mal unsere schnelle Erdbeer-Chia-Marmelade aus. Die schmeckt nach Frucht pur, ist dank der Chiasamen extra gesund und wird auch noch ohne raffinierten Zucker zubereitet.

Schnelle Erdbeer-Chia-Marmelade aus nur 3 Zutaten

Gesunde Marmelade ohne Zucker? Mit dieser Erdbeer-Chia-Marmelade geht das. Der Fruchtaufstrich besteht gerade einmal aus vier Zutaten und kann ganz ohne schlechtes Gewissen genossen werden.

Hast du Lust, die Marmelade auszuprobieren, benötigst du nur vier Zutaten: frische Erdbeeren, Chiasamen, eine Vanilleschote und Honig. Zubereitet wird dieser Fruchtaufstrich aber ein wenig anders als herkömmliche Marmeladen. Zuerst pürierst du die Erdbeeren und kochst das Püree zusammen mit dem Mark einer Vanilleschote für zwei Minuten im Topf auf. Danach lässt du die Masse vollständig auskühlen. Anschließend gibst du die Chiasamen und den Honig hinzu und rührst die Marmelade glatt.

Damit die Chiasamen vollständig entfalten können, müssen die nun mindestens eine halbe Stunde quellen. Am besten stellst du die Marmelade dafür in den Kühlschrank. Chiasamen haben den Ruf, als ein sogenanntes Superfood besonders gesund zu sein. Tatsächlich haben sie einen hohen Kalzium-Anteil, enthalten viele Ballaststoffe für eine lange Sättigung, Selen und mehr Omega-3-Fettsäuren als Lachs. Das macht sie zu einem Booster für die Gesundheit.

Chia ist aber auch gut für die Herstellung von Marmeladen geeignet. Der Grund: ihre schleimbildende Schicht, die die Konsistenz der Samen zu einer Art Gel verändert und in der Marmelade so den Gelierzucker ersetzt. Allerdings ist die Erdbeer-Chia-Marmelade nicht so lange haltbar. In verschließbare Gläser gefüllt hält sie sich im Kühlschrank etwa zwei Tage.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wer süße Aufstriche mag, der sollte sich unsere Grapefruit-Aperol-Marmelade, diese frische Aprikosen-Minze-Konfitüre sowie diese Orangen-Marmelade nach englischem Rezept nicht entgehen lassen.