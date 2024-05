Beschwipstes Frühstück: Grapefruit-Aperol-Marmelade

Wer zum Frühstück etwas Süßes mag, greift gern zu Marmelade. Die Klassiker sind dabei Erdbeer-, Kirsch- oder Himbeermarmelade. Möchtest du neue Aromen ausprobieren, empfehlen wir dir mal unsere Grapefruit-Aperol-Marmelade zu kosten. Aperol-Fans werden sich über diesen Aufstrich garantiert freuen und alle, die auf ihrem Brötchen eher herbe Aromen bevorzugen, auch.

Fruchtig-herber Brotaufstrich: Grapefruit-Aperol-Marmelade

Hast du eigentlich eine Lieblingsmarmelade? Wenn nicht, dann hat die Grapefruit-Aperol-Marmelade große Chancen, es zu werden. Der fruchtige Aufstricht vereint herbe Noten von Aperol mit den fruchtigen, leicht sauren Aromen der Grapefruits zu einem ganz besonderen Aufstrich, der sowohl auf Brot als auch auf dem Brötchen gut schmeckt. Das Beste: Die Marmelade besteht aus nur drei Zutaten und ist schnell selbst gemacht.

Zuerst schälst du die Grapefruits. Nimm am besten die rosafarbenen Früchte, die verleihen deiner Marmelade eine schöne Farbe. Achte beim Schälen darauf, die komplette weiße Schicht zu entfernen. Danach filetierst du das Fruchtfleisch aus den Trennhäuten. Das erfordert etwas Übung und Fingerfertigkeit, aber das Fruchtfleisch muss dabei auch nicht ganz bleiben und darf ruhig ein kaputtgehen. Den Saft, der dabei aus der Grapefruit tropft, fängst du auf, denn er kommt später mit in die Marmelade.

Danach gibst du das Grapefruit-Fruchtfleisch zusammen mit dem Saft und dem Aperol in einen Topf, schüttest den Gelierzucker hinzu und lässt alles aufkochen. Wenn der Topfinhalt sprudelt, lässt du die Marmelade unter gelegentlichem Umrühren vier Minuten kochen. Den Schaum, der sich dabei an der Oberfläche bildet, schöpfst du mit einer Schaumkelle ab. Nun gießt du die Grapefruit-Aperol-Marmelade noch in sterile Gläser und lässt die Marmelade, mit dem Deckel des Glases nach unten stehend, erkalten.

Die Grapefruit-Aperol-Marmelade hält sich etwa drei bis vier Monate. Trotz Kochen bleibt ein kleiner Anteil Restalkohol in dem Aufstrich über, weshalb nicht jeder von ihr essen darf. Man kann die Marmelade alternativ aber auch mit einer alkoholfreien Aperol-Variante zubereiten.

