Erdbeer-Energy-Balls: kleiner Snack für zwischendurch

Die Hälfte des Jahres ist fast vorbei. Zeit, für eine kleine Zwischenbilanz. Was ist eigentlich aus den guten Neujahrsvorsätzen geworden? Bei vielen steht eine gesündere Ernährung ganz oben auf der Liste. Statt bei Hunger zwischendurch zu einem Schokoriegel zu greifen, wollen viele gesündere Alternativen snacken. Eine davon: unsere Erdbeer-Energy-Balls mit Kokos. So einfach werden sie gemacht.

Rezept für schnelle Erdbeer-Energy-Balls

Wer kennt es nicht? Am Nachmittag, wenn sich das Tief meldet, geht der Griff nicht selten zu Schokolade oder Kuchen. Zucker liefert zwar schnell die gewünschte Energie, gesund ist der Griff zu etwas Süßem aber auf Dauer nicht. Warum sich dann nicht für gesündere Varianten wie Energy-Balls greifen? Die sind schnell zubereitet, klein und somit der ideale Snack für Büro, Uni, nach dem Sport oder unterwegs.

Passend zur Erdbeer-Saison bereiten wir die Energy-Balls aus der leckeren Beere zu. Dafür brauchst du noch Datteln, Kokosraspeln, Haferflocken und eine Prise Salz. Fülle alle Zutaten in einen starken Mixer und püriere sie gut durch. Danach formst du aus der Masse mit angefeuchteten Händen etwa 30 gleich große Kugeln, die du zum Schluss in Kokosraspeln wälzt. Bewahre die Energy-Balls danach am besten im Kühlschrank auf.

Wie du siehst, ist die Zubereitung der kleinen Bälle alles andere als kompliziert und im Vergleich zu den gekauften Varianten aus dem Supermarkt oder der Drogerie kosten sie hausgemacht auch nur einen Bruchteil. Außerdem weißt du, welche Zutaten drin stecken.

Mit frischen Erdbeeren zubereitet schmecken unsere Energy-Balls wunderbar fruchtig. Für die süße Note sorgen hier auch ohne zugesetzten Zucker, die Datteln und Haferflocken machen satt. Der Griff zum Schokoriegel ist mit diesen Erdbeer-Energy-Balls ab sofort Geschichte.

Bei Leckerschmecker findest du zudem weitere Rezepte für Energy-Balls. Für einen leckeren Energie-Kick sorgen die Carrot-Cake-Energy-Balls ebenso wie die Dattel-Hafer-Kugeln. Schoko-Liebhaber müssen unbedingt die Dattel-Kakao-Energy-Balls ausprobieren.