Erdbeer-Galette: französischer Nachtisch, schnell zubereitet!

Eine Erdbeer-Galette ist ein recht simples Gebäck, das trotzdem viel hermacht. Ursprünglich kommt diese Kreation aus der französischen Küche. Die Füllung aus leuchtend roten, süßen Erdbeeren lässt Frühlingsgefühle aufkommen. Zusammen mit einer Kugel Vanilleeis wird unsere Erdbeer-Galette endgültig spektakulär. Und dabei ist sie so einfach zuzubereiten!

Erdbeer-Galette: Frühling zum Vernaschen

Der Teig ist aus wenigen Zutaten schnell zusammengeknetet, ohne dass du dafür große Gerätschaften benötigst. Wer mag, kann den Teig auch bis zu drei Tage vorher vorbereiten und ihn im Kühlschrank aufbewahren. Die Füllung aus Erdbeeren ist auch schnell fertig. Du schneidest die roten Nüsse einfach klein, mischst sie mit Zucker und Zitronensaft und legst sie auf den Teig in deine Backform.

Wie bitte, Nüsse? Du hast dich nicht verlesen. Vielleicht ist das keine neue Erkenntnis für dich, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Erdbeeren keine Beeren, sondern botanisch gesehen Nüsse sind. Der rote Fruchtkörper ist eine Scheinfrucht. Die charakteristischen Pünktchen auf der Erdbeere sind Nüsse. Interessant! Und gut zu wissen, dass sich schon die alten Griechen geirrt haben, als sie die Erdbeere zur „Königin der Früchte“ kürten.

Das ist für uns und unsere Erdbeer-Galette aber zweitrangig. Wichtig ist nur: Wir lieben Erdbeeren. Sie sind Botschafterinnen für kommende sonnige Tage am See. Für das Picknick auf der Blumenwiese. Oder für Kaffee und Kuchen im Garten mit Freunden und Familie. Unsere Galette eignet sich hervorragend als Mitbringsel für solche Anlässe. Oder du backst sie einfach nur für dich allein. Wenn du wie ich bist und gerne Kuchen und Gebäck zum Frühstück vernaschst, dann sorgt unsere Galette für einen fruchtigen – nicht nussigen – Start in den Tag.

Für mehr Backideen mit Erdbeeren empfehle ich dir unseren Rhabarber-Erdbeer-Crumble. Hier kombinieren wir die rote Nuss mit fruchtig-saurem Rhabarber und knusprigen Haferflockenstreuseln. Unsere prächtige Erdbeer-Schmand-Torte kann sich sehen lassen, ist aber gar nicht so schwer zuzubereiten. Und für die Spargelsaison empfehle ich dir unsere herzhafte Spargel-Galette.