Back dir den Sommer lecker mit dieser Erdbeer-Grieß-Tarte

Zugegeben, ich bin nicht die größte Bäckerin, aber eine Sache, die ich liebe, sind Tartes! Dieses Rezept für eine Erdbeer-Grieß-Tarte hat mich sofort begeistert. Es vereint knusprigen Mürbeteig mit einer leckeren Grießfüllung und einer fruchtigen Schicht aus Erdbeeren. Perfekt, um die Erdbeersaison noch ein wenig zu verlängern!

So machst du eine Erdbeer-Grieß-Tarte

Was mich an dieser Tarte besonders anspricht, ist, dass sie nicht so mächtig und schwer ist, wie das bei vielen Sahne- oder Buttercremetorten der Fall ist. Ich mag es lieber frisch und leicht, und der Mürbeteig ist dafür die perfekte Basis. Eine Grießschicht und ein Fruchtspiegel aus frischen Beeren oben drauf und fertig ist ein köstlicher und noch dazu wunderhübscher Sommerkuchen.

Die Zubereitung ist absolut machbar, selbst für mich als nicht ganz so geübte Bäckerin! Der Teig wird einfach geknetet, die Grießmasse ist schnell zusammengerührt und die finale Erdbeerschicht sorgt für den frischen Kick. Und wer bekommt nicht gute Laune, wenn eine selbst gemachte Tarte auf den Tisch kommt? Sie macht optisch so viel her, dass jeder denkt, man wäre eine Meisterbäckerin.

Etwas Zeit musst du allerdings für die Zubereitung der Erdbeer-Grieß-Tarte einplanen. Der Mürbeteig muss für rund 30 Minuten ruhen, dann wird er zunächst blind gebacken und dann mit der Grießmasse noch einmal. Mit der Erdbeerschicht wandert das gute Stück dann nochmal für 120 Minuten in den Kühlschrank. Aber ich verspreche dir, das Warten lohnt sich! Jedes Stück dieser fruchtigen Tarte ist sommerlicher Kuchengenuss vom Feinsten.

Wenn du auch Lust auf etwas Süßes hast, das leicht gelingt, dabei auch noch super lecker ist, dann solltest du diese Erdbeer-Grieß-Tarte unbedingt ausprobieren. Glaub mir, du wirst begeistert sein!

Erdbeer-Grieß-Tarte Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (26 cm, z.B. diese hier 🛒 1 Tarteform Zutaten 1x 2x 3x Mürbeteig: 250 g Mehl

50 g Puderzucker

1 Prise Salz

120 g Butter in Stücken

1 Ei

Hülsenfrüchte zum Blindbacken Grießschicht: 600 ml Milch

60 g Dinkelgrieß online z.B. hier 🛒

40 g Zucker

40 g Butter

1 Bio-Zitrone Schale und Saft

2 Eier Erdbeerschicht: 3 Blatt Gelatine

Wasser

300 g Erdbeeren

1 EL Puderzucker Zubereitung Vermische Mehl, Puderzucker und eine Prise Salz in einer großen Schüssel. Gib die Butter in Stücken und das Ei dazu. Verknete alles schnell zu einem glatten Teig. Forme eine Kugel, wickele sie in Frischhaltefolie und lass sie für etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

In der Zwischenzeit kannst du den Grieß zubereiten. Erhitze die Milch in einem Topf, bis sie kurz vorm Kochen ist, und rühre dann den Dinkelgrieß und den Zucker hinein. Lass die Masse unter ständigem Rühren einige Minuten eindicken, nimm den Topf vom Herd, und rühre die Butter unter.

Reibe die Schale der Zitrone ab, presse den Saft aus und gib beides dazu.

Trenne die Eier und rühre die Eigelbe unter die abgekühlte Grießmasse. Die Eiweiße schlägst du separat steif und hebst sie vorsichtig unter.

Heize deinen Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den Mürbeteig auf einer bemehlten Fläche aus und lege damit eine gefettete Tarteform aus. Drücke ihn gut an den Rand und schneide den überschüssigen Teig ab. Stich den Boden mehrmals mit einer Gabel ein, damit er nicht hochgeht. Gib zum Blindbacken Backpapier und Hülsenfrüchte auf dem Mürbeteig. Backe den Mürbeteig für 15 Minuten und lass ihn kurz auskühlen.

Verteile die Grießmasse gleichmäßig auf dem Mürbeteig und backe die Tarte für etwa 30 Minuten, bis sie leicht goldgelb ist. Lasse sie anschließend komplett auskühlen.

Weiche für die Erdbeerschicht Gelatine in kaltem Wasser nach Packungsanleitung ein. Wasche die Erdbeeren, zupfe das Grün ab und halbiere sie. Lege einige Erdbeeren für die Dekoration beiseite.

Püriere die Erdbeeren mit dem Puderzucker zu einer glatten Masse. Drücke die Gelatine gut aus, erhitze sie vorsichtig in einem kleinen Topf, bis sie sich auflöst, und rühre sie dann zügig unter das Erdbeerpüree. Verteile die Masse gleichmäßig auf der abgekühlten Tarte. Dekoriere sie noch mit ein paar Erdbeeren und Erdbeerscheiben und stelle sie für 2 Stunden kalt, damit alles fest wird. Voilà, deine Erdbeer-Grieß-Tarte ist fertig!

