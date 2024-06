Süßes Obst mit Gemüse kombinieren: Erdbeer-Gurkensalat

Heute bereiten wir uns mal etwas richtig Sommerliches zu. Denn draußen will es einfach nicht warm werden und so holen wir uns wenigstens die Sonne ins Herz. Also gibt es Erdbeer-Gurkensalat. Der ist schnell zusammengemischt und soo lecker!

Erdbeer-Gurkensalat: raffiniertes Gericht mit einfachem Rezept

Ich liebe ungewöhnliche Kombinationen. Besonders solche aus Obst und Gemüse, das man auf den ersten Blick nicht zusammenbringen würde. Der Erdbeer-Gurkensalat gehört für mich ganz oben zu solchen Gerichten dazu. Seine köstliche Frische mit der Süße der Beeren ist die perfekte Mischung für einen lauen Sommerabend oder ein Mittagessen, das nicht zu schwer im Magen liegt.

Erdbeer-Gurkensalat ist aber nicht nur lecker, sondern auch unglaublich gesund. Die Hauptzutaten, Erdbeeren und Gurken, sind reich an Vitaminen und Antioxidantien. Erdbeeren sorgen für eine gute Portion Vitamin C. Gurken haben einen hohen Wasseranteil und hydrieren deinen Körper an heißen Tagen. Besonders bei Grillnachmittagen, wo sonst eher fettige Gerichte auf der Speisekarte stehen, sorgt der Salat für eine erfrischende Abwechslung.

Gerade jetzt, wo Erdbeeren und Gurken Saison haben, schmecken sie extra aromatisch und ihre Nährstoffdichte ist sehr hoch. Wir kombinieren beides im Salat mit einem frischen Minz-Dressing und bröseln gerne etwas Feta darüber. Dieser sorgt für einen lecker-würzigen Touch. So sieht der Erdbeer-Gurkensalat auf dem Teller nicht nur toll aus, sondern schmeckt und tut nebenbei auch noch gut. Besser geht es kaum, oder?

