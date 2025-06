Diese Marmelade sorgt im Sommer für Erfrischung beim Frühstück

Was darf bei dir auf dem Frühstückstisch nicht fehlen? Frisch aufgebackene knusprige Brötchen? Ein wenig Obst und Gemüse? Schon klar, aber wie sieht es denn beim Belag und den Aufstrichen aus? Ich bin zwar ein Fan von einem üppig belegten Brötchen, mit herzhaftem Belag, etwas Babyspinat und Tomaten, aber ein süßer Aufstrich muss für mich auch immer dabei sein. Und diese Erdbeer-Limetten-Marmelade gehört da ab sofort für mich zum neuen Standard.

Diese Erdbeer-Limetten-Marmelade ist mein neuer Frühstücksliebling

Neben süßen Schokoaufstrichen gehören Marmeladen seit meiner Kindheit zu meinen allerliebsten Brotaufstrichen. Und neben Kirsch-, Aprikosen- oder Himbeermarmeladen, war eben auch Erdbeer-Marmelade in den verschiedensten Ausführungen immer dabei.

Ganz klassisch pur, mit Rhabarber oder Vanille. Nach einem Besuch des berüchtigten Karls Erlebnisdorf, quasi dem Disneyland für Erdbeeren, hat sich ein neuer Favorit in mein Marmeladenherz geschlichen: Erdbeer-Limetten-Marmelade. Schon bei der Kostprobe von mehreren Marmeladen wusste ich, welche in meinen Kühlschrank einziehen wird.

Diese Kombination aus süßen Erdbeeren und saurer Limette passt wirklich ideal in den Sommer und ist ganz leicht nachgemacht. Und eben weil sie so unfassbar lecker war, war ihr Einzug in meinen Kühlschrank nicht von langer Dauer und es musste für Nachschub gesorgt werden. Zum Glück kannst du die Erdbeer-Limetten-Marmelade ganz simpel selbst zubereiten.

Schnapp dir dazu einfach etwa anderthalb Kilogramm frische Erdbeeren, eine Bio-Limette und eine Packung Gelierzucker. Dann kann es auch schon losgehen. Wasche die Erdbeeren gründlich ab, entferne den Strunk und schneide sie in kleine Stücke. Füge ein wenig Abrieb der Limette sowie ihren Saft und den Gelierzucker dazu. Lass einmal alles durchziehen und koche die Marmelade anschließend auf. Wenn die Gelierprobe bestanden ist, kannst du sie in sterile Gläser füllen.

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere Rezepte für köstliche Marmeladen-Kreationen. Wenn du noch mehr Erdbeeren verarbeiten möchtest, dann probiere doch unsere Erdbeer-Holunderblüten-Marmelade. Den Geschmack Großbritanniens holst du dir mit dieser Zitronen-Ingwer-Marmelade auf den Frühstückstisch. Und für noch mehr Zitrus-Action gibt es natürlich auch eine Orangenmarmelade.

Erdbeer-Limetten-Marmelade Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Portionen 6 Gläser à 200 ml Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar 6 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 1,5 kg Erdbeeren

1 Bio-Limette

500 g Gelierzucker 3:1 Zubereitung Wasche die Erdbeeren gründlich ab, entferne den Strunk und schneide sie in kleine Stücke.

Wasche die Limette heiß ab und reibe anschließend mit einem Gemüsehobel etwa 1-2 TL der Schale ab. Halbiere die Limette und presse den Saft aus. Gib alles mit den Erdbeeren in einen Topf.

Füge den Gelierzucker hinzu und vermenge alles gut miteinander. Lass die Mischung für etwa 1 Stunde ziehen.

Püriere die Erdbeeren mit einem Stabmixer ein wenig klein, je nachdem wie groß oder klein die Stücke in deiner Marmelade am Ende sein sollen. Bringe die Mischung dann für 4-5 Minuten sprudelnd zum Kochen und rühre dabei regelmäßig um.

Mache eine Gelierprobe. Ist die Marmelade noch zu flüssig, dann koche sie etwas weiter, ansonsten kannst du sie in sterile Gläser füllen.

