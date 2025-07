Erdbeer-Matcha-Latte zum Löffeln: Die fruchtige Art, in den Tag zu starten

Mit Erdbeer-Matcha-Overnight-Oats servierst du eines der aktuell angesagtesten Getränke als süße Frühstücksidee: Matcha Latte. Der cremig-grüne Klassiker aus japanischem Grüntee ist längst ein Must-have in trendigen Cafés. Nun genießen wir ihn in einer neuen Form: nicht als Heiß-, oder Kaltgetränk, sondern kombiniert mit frischen Zutaten für einen guten Start in den Tag.

Über Nacht gemacht: Erdbeer-Matcha-Overnight-Oats

Auch wenn der Name außergewöhnlich und nach einem aufwändigen Rezept klingt, die Zubereitung der Erdbeer-Matcha-Overnight-Oats ist sehr einfach. Am Vorabend mischt du Haferflocken, Chiasamen, Hafermilch und Matchapulver zusammen.

Matcha, das für seine leuchtende grüne Farbe und seinen besonderen Geschmack bekannt ist, bringt eine Extraportion Tein und Antioxidantien – ideal für den sanften Energieschub am Morgen. Für die leicht süße Note sorgen ein Spritzer Honig oder Agavendicksaft.

Nach einer Nacht im Kühlschrank schichtest du deine Erdbeer-Matcha-Overnight-Oats. Unten füllst du eine Schicht cremigen griechischen Joghurt ins Glas. Darauf kommt die Matcha-Haferflocken-Chiasamen-Mischung, die durch ihre grüne Farbe alle Blicke auf sich zieht.

Den Abschluss bilden frische Erdbeeren, die mit ihrer saftigen Süße perfekt harmonieren. In Scheiben geschnitten oder grob gewürfelt – die Erdbeeren liefern Frische, Vitamine und machen aus einfachen Haferflocken ein Erlebnis. So entsteht nicht nur ein geschmacklicher Genuss, sondern auch ein optisch ansprechendes Frühstück, das sich fast zu schade für den Löffel anfühlt.

Ob gemütlich daheim oder schnell unterwegs – diese Frühstückskombination verbindet den Trendcharakter des Matcha Latte mit der Alltagstauglichkeit eines Overnight-Oats-Rezepts. So startet man doch gern in den Tag!

Mit unseren vielfältigen Rezepten für Overnight-Oats kommen selbst Frühstücksmuffel und Spätaufsteher auf ihre Kosten, versprochen! Von fruchtig über schokoladig bis hin zu außergewöhnlich wie mit diesem Machta-Rezept haben wir schon alles ausprobiert und für oberlecker befunden.

Wie wäre es fürs nächste Frühstück mal mit Zimtschnecken-Overnight-Oats oder Bananenbrot-Overnight-Oats? Extra fruchtig und außergewöhnlich wird es mit Wassermelonen-Overnight-Oats.

Erdbeer-Matcha-Overnight-Oats Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Haferflocken

270 ml Hafermilch

2,5 EL Chiasamen

1 TL Honig

1 TL Matchapulver online z.B. hier 🛒

150 g Erdbeeren

200 g griechischer Jogurt Zubereitung Verrühre Haferflocken, Hafermilch, Chiasamen, Honig und Matchapulver in einer Schale und stelle die Mischung für mindestens 6 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank.

Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie klein.

Verteile den griechischen Joghurt auf 2 Gläser oder Schalen und verteile jeweils die Hälfte der Matcha-Overnight-Oats auf die Gefäße.

Gib die frischen Erdbeeren auf die Oats und genieße dein Frühstück.

