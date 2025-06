Für Erdbeer- und Cocktail-Fans: Mojito-Eis am Stiel

Gönn dir diesen Sommer eine ganz besondere Abkühlung! Ganz gleich, ob als Nachtisch für die Grillparty oder auf dem Balkon als Belohnung nach einem langen Arbeitstag: Unser Erdbeer-Mojito-Eis am Stiel schmeckt fruchtig, erfrischend und frech. Für alle, die sich nicht zwischen Eis und Cocktail entscheiden können. Neugierig? Bleib dran!

Rezept für Erdbeer-Mojito-Eis am Stiel: fruchtig und beschwipst

Zwei Sachen, die ich im Sommer absolut liebe: Eis und erfrischende Cocktails. Bei beidem ist die Auswahl riesig. Perfekt, um sich genussvoll durch die warme Zeit zu naschen und zu schlürfen. An manchen Tagen kann ich mich gar nicht entscheiden, was es als Erstes sein soll. Cocktail oder Eis, Eis oder Cocktail? Wenn es dir genauso geht, hab ich jetzt eine ganz fantastische Lösung für dich parat. Und zwar Cocktail-Eis am Stiel – besser gesagt: Erdbeer-Mojito-Eis am Stiel!

Ursprünglich stammt der Sommerdrink aus Kuba und wird traditionell mit weißem Rum, Limettensaft, frischer Minze, Zucker und Soda zubereitet. Serviert wird er meist „on the rocks“, also auf Eiswürfeln. Aber: Mojito ist so wandelbar wie ein Chamäleon – und genau das macht ihn so beliebt! Neben dem Original gibt es unzählige Varianten, die auf der klassischen Basis aufbauen. Die Kombination aus Minze, Limette und dem sanften Rumgeschmack harmoniert beispielsweise wunderbar mit frischen Früchten. Erdbeeren bringen eine angenehme Süße und eine fruchtige Frische.

Solange sie also Saison haben, probieren wir uns an einer Erdbeer-Variante des Cocktail-Klassikers und genießen das Ganze mal in einer etwas anderen Form.

Das Auge isst ja bekanntlich mit. Lege beim Einfrieren kleine Minzblätter direkt mit in die Form – das sieht superstylisch aus und verstärkt die minzige Frische. Oder schneide dünne Erdbeerscheiben und drücke sie an die Innenwände der Eisformen, bevor du die Flüssigkeit einfüllst. Das sorgt für einen sommerlichen Look. Natürlich kannst du ebenso kleine getrocknete Limettenscheiben am Stiel als Deko befestigen, bevor du das Eis servierst – das schreit Sommer-Party!

Erdbeer-Mojito-Eis am Stiel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gefrierzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 8 Stück Kochutensilien (online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Eis-am-Stiel-Form Zutaten 1x 2x 3x Für die Eis-Mischung: 300 g Erdbeeren

30 g frische Minze

50 g Zucker

60 ml Limettensaft

80 ml weißer Rum z.B. diesen hier 🛒 Für die Dekoration: 1-2 Limetten in Scheiben geviertelt (optional)

1 Handvoll Erdbeeren in Scheiben (optional)

Einige Minzblätter optional Zubereitung Gib die Erdbeeren zusammen mit der Minze, dem Zucker und dem Limettensaft in einen Mixer und püriere alles fein.

Gib die Mischung durch ein feines Sieb, um die Kerne zu entfernen.

Rühre den Rum unter.

Schneide die Limetten und übrigen Erdbeeren in Scheiben.

Gieße die Mischung in Eis-Formen. Gib einige Minzblätter, Limetten- sowie Erdbeerscheiben als Dekoration zum Eis. Füge die Stiele hinzu und lass alles für mindestens 4 Stunden im Gefrierschrank, bis es vollständig gefroren ist.

