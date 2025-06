In diese herrlichen Hefeschnecken verliebst du dich Bissen für Bissen

Weißt du noch, welches Teilchen du in deiner Kindheit beim Bäcker am liebsten gegessen hast? Bei mir waren es ohne Frage Puddingschnecken! Auch wenn es immer ein wenig kompliziert war, sie zu genießen, ohne dass man am Ende total verschmiert war, haben sie einfach glücklich gemacht. In diesem Rezept für Erdbeer-Puddingschnecken vereinen sich meine liebsten Frühlingsboten mit einem meiner liebsten Gebäcke!

Erdbeer-Puddingschnecken sind mein neues Lieblingsgebäck

Sei gewarnt: Von diesen Erdbeer-Puddingschnecken wirst du nicht genug bekommen! Zum Glück lassen sie sich kinderleicht nachbacken, sodass du im Handumdrehen für köstlichen Nachschub sorgen kannst. Backe dir und deinen Liebsten sommerliche Freude auf!

In dieser Zubereitung kommt an mehreren Stellen ein cleverer Twist hinein. Den Vanillepudding peppst du nämlich noch ein wenig mit wunderbaren Zutaten auf, um ihn etwas zu verfeinern und so ein ganz besonderes Geschmackserlebnis aus ihm zu zaubern. Frisches Vanillemark aus einer Schote intensiviert den vanilligen Geschmack. Der Abrieb der Zitrone verleiht ihm eine traumhafte, leicht frische Spitze. Perfekt für ein Gebäck im Sommer.

In den einfach vorbereiteten Hefeteig gibst du außerdem ein wenig griechischen Joghurt, wodurch der Teig am Ende noch etwas saftiger wird. Damit sich der Pudding später besser verstreichen lässt und durch das Abkühlen keine unansehnliche Puddinghaut entsteht, solltest du ihn direkt auf der Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken, während er abkühlt.

Falls du dich, wie ich lange Zeit, nicht an einen Hefeteig getraut hast, schrecke dieses Mal nicht davor zurück. Sobald du den ersten Bissen Erdbeer-Puddingschnecken genossen hast, wirst du merken, dass es sich gelohnt hat. Es gibt auch nicht viel, was du für einen gelungenen Hefeteig beachten musst. Verknete alle Zutaten gut miteinander und stelle ihn an einen passenden Ort. Hefe mag es warm, aber auch nicht zu heiß. Ideal sind Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Also kein kalter Küchenboden und vor allem: keine Zugluft.

Erdbeer-Puddingschnecken Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Puddingfüllung: 1 Pck. Vanillepuddingpulver

500 ml Milch

40 g Zucker

1 Vanilleschote

1 Bio-Zitrone Für den Teig: 1/2 Würfel frische Hefe

80 g Zucker

1 TL Vanillezucker

200 ml Milch

70 g Butter

500 g Weizenmehl Type 550

1/2 TL Salz

1 Ei Größe M

2 EL griechischer Joghurt Für die Füllung und Topping: 300 g Erdbeeren

80 g Frischkäse

30 g Puderzucker Zubereitung Verrühre zuerst das Puddingpulver mit 80 ml Milch und 40 g Zucker.

Schneide anschließend die Vanilleschote auf und kratze das Mark heraus. Wasche die Zitrone ordentlich ab und reibe etwas von ihrer Schale ab. Halbiere sie anschließend und presse den Saft mit einer Zitruspresse 🛒 aus.

Koche die restlichen 420 ml Milch mit Vanillemark und dem Abrieb auf. Rühre die Puddingmischung dazu und erhitze es, bis der Pudding andickt.

Fülle ihn in eine Schüssel 🛒 und bedecke ihn mit Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche. Lass ihn abkühlen.

Setze währenddessen den Hefeteig an. Zerbrösle die Hefe in eine Schüssel und vermenge sie mit 80 g Zucker sowie dem Vanillezucker.

Erwärme die Milch lauwarm und lass die Butter darin schmelzen.

Gib Mehl und Salz in eine große Schüssel. Füge die Hefemischung, den Milch-Butter-Mix, das Ei und den Joghurt dazu und verknete alles für 8-10 Minuten zu einem elastischen Teig.

Bedecke ihn anschließend mit einem sauberen Küchentuch und lass ihn an einem warmen Ort für 60-75 Minuten gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und schneide sie in kleine Würfel.

Rolle den Hefeteig auf einer leicht bemehlten Fläche rechteckig aus. Verstreiche den Pudding gleichmäßig darauf, lass aber rundherum einen etwa 2 cm dicken Rand. Gib die Erdbeeren ebenfalls darauf.

Rolle den Teig von der langen Seit her eng auf. Drücke die Naht gut aneinander. Schneide diese Erdbeer-Pudding-Rolle in etwa 2 cm dicke Scheiben und verteile sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Drücke sie ein wenig an und lass sie erneut für 15 Minuten gehen.

Heize in der Zeit den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor.

Backe die Schnecken ca. 12-15 Minuten, bis sie goldgelb sind.

Rühre währenddessen aus Frischkäse, Puderzucker und Zitronensaft ein schnelles Topping an. Bestreiche die Schnecken damit, sobald sie fertig und etwas abgekühlt sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.