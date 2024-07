Erdbeer-Rosmarin-Limonade: erfrischendes Sommergetränk

Den Limonadenstand zur Aufbesserung des Taschengeldes kennen wir fast alle noch aus der Kindheit. Damals ganz klassisch noch mit Zitronen. Erdbeeren schmecken als Limo aber ebenfalls wunderbar! Und der Rosmarinzweig gibt dem Ganzen etwas Erwachsenes. So wie Pinienkerne auf dem Salat. Doch vor allem ist die hübsche Erdbeer-Rosmarin-Limonade eins: lecker und herrlich erfrischend!

Erdbeer-Rosmarin-Limonade: Neuauflage eines Klassikers

Die Sonne lacht und dir steht der Sinn nach einem erfrischenden Getränk? Du hast aber keine Lust auf Alkohol? Dann ist unsere Erdbeer-Rosmarin-Limonade deine beste Verbündete. An den Anblick der wunderbaren, leuchtend roten Erdbeeren im Supermarkt haben wir uns fast schon gewöhnt, doch das fruchtige Glück währt nicht ewig. Der Sommer schreitet unaufhaltsam voran, der unvermeidliche Herbst rückt näher und die leckeren Erdbeeren werden wohl oder übel aus der Obstabteilung verschwinden. So plötzlich, wie sie gekommen waren.

Nutze daher noch jede Gelegenheit, die beliebten Sommerfrüchte zwischen die Zähne zu bekommen. Das klappt pur, im Kuchen, auf Toast oder als Getränk. Wir liefern dir mit der Erdbeer-Rosmarin-Limonade die perfekte Vorlage. Die schmeckt zu jeder Gelegenheit fantastisch und ist außerdem gar nicht mal so ungesund. Dass Erdbeeren Vitamine haben, dürfte dir bekannt sein. Doch wusstest du, dass Rosmarin eine antiseptische und antientzündliche Wirkung hat? Er soll auch bei niedrigem Blutdruck helfen. Man lernt nie aus.

Tipp: Bereite doch gleich mehrere Flaschen unserer Limonade zu, die du dann im Kühlschrank aufbewahrst. So hast du immer ein erfrischendes Getränk zur Hand.

Die Erdbeer-Rosmarin-Limonade bereitest du ganz fix zu. Dazu lässt du zerdrückte Erdbeeren in Wasser und Zucker köcheln, gießt die Erdbeeren ab und fängst den Saft auf. Diesen stellst du erst einmal eine Stunde kalt. Anschließend mischst du den Erdbeersaft mit Zitronensaft, Rosmarinzweigen und Mineralwasser. Das gießt du in eine Flasche mit 750 Milliliter Fassungsvermögen. Serviere die Limonade in Gläsern mit Eiswürfeln und ein paar frischen Erdbeerscheiben. Sieht schick aus und schmeckt!

Eine leckere Variante ist die tropisch-fruchtige Erdbeer-Maracuja-Limonade! Ebenfalls perfekt für heiße Sommertage ist die brasilianische Limonade. Und der Klassiker, die erfrischende Zitronenlimonade, ist immer eine gute Idee.