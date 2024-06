Dieses Erdbeer-Sorbet gelingt auch ohne Eismaschine

Sommer und Eis gehört untrennbar zusammen. Gibt es etwas Schöneres, als sich an einem warmen Sommertag mit einer Kugel (oder zwei) Eis abzukühlen? Damit einem bei den aktuellen Eispreisen aber nicht der Appetit vergeht, machen wir uns ein fruchtiges Erdbeer-Sorbet einfach selbst. Die Zutaten kosten nicht viel und das Eis gelingt auch ohne eine Eismaschine.

Erdbeer-Sorbet ohne Eismaschine: eiskalte Sommererfrischung aus 3 Zutaten

Im Sommer ist Eis für mich so etwas wie ein Grundnahrungsmittel. Wenn es draußen so richtig heiß ist, dann hält sich der Appetit auf warme Mahlzeiten oft in Grenzen. Stattdessen ist eine süße und kalte Erfrischung aber immer willkommen. Die fruchtigen Sorten hab ich dabei am liebsten. Erdbeer-Sorbet zum Beispiel. Das ist schnell gemacht und bei den Preisen, die für eine Kugel Eis mittlerweile fällig sind, ist das eigene Eis aus dem Gefrierschrank ohnehin die bessere Alternative.

Unser Erdbeer-Sorbet ist schnell zubereitet und besteht aus nur drei Zutaten: frischen Erdbeeren, einer Limette und Erdbeersirup. Das Beste: Eine Eismaschine benötigst du ebenfalls nicht.

Zuerst wäschst du die Erdbeeren und schneidest den Strunk heraus. Danach kommen sie in einen Standmixer. Füge noch den Saft einer Limette sowie den Erdbeersirup hinzu und mixe alles gut zu einer glatten Masse durch. Die füllst du in ein flaches Gefäß, dass du abgedeckt für drei bis 4 Stunden in den Gefrierschrank stellst.

Ist die Masse durchgefroren, lockerst du sie mit einer Gabel wieder auf, gibst das Eis in den Mixer und pürierst noch einmal alles glatt. Schon kannst du das Sorbet genießen. Die Reste füllst du zurück in die Form und stellst sie zurück in den Gefrierschrank, falls überhaupt etwas übrig bleibt. Denn eine bessere Abkühlung als ein fruchtiges Sorbet gibt es im Sommer nicht.

Noch mehr Erfrischung gesucht? Dann lass dir einen Affogato nicht entgehen. Dahinter verbirgt sich ein italienisches Dessert aus kaltem Eis und heißem Espresso. Auch ein Erdbeereis am Stiel kannst du zu Hause leicht selber machen. Klassische Eisbecher wie ein Banana-Split gelingen mit unserem Rezept auch in der heimischen Küche.