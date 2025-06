Süßer Sommertraum: Muffins mit Erdbeeren und Butterstreuseln

Eine handliche Größe, frische Erdbeeren und knusprige Streusel – diese Erdbeer-Streusel-Muffins haben alles, was ein Gebäck braucht. In gerade einmal einer halben Stunde zauberst du dir kleine Glücksmomente für Familie und Freunde.

Rezept für Erdbeer-Streusel-Muffins, die süchtig machen

Muffins stammen ursprünglich aus England, wo sie bereits im 18. Jahrhundert als praktisches Gebäck für den Alltag galten. Einwanderer brachten die handlichen Kuchen Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika, entwickelten sie dort weiter und schufen die kleinen Küchlein, die wir heute kennen. Mittlerweile gibt es unzählige Muffin-Rezepte und auch bei uns gehören sie heute mit zu den beliebtesten Gebäcken.

Mit Erdbeeren zu backen, ist immer eine Freude. Die Früchte geben ihr Aroma in den Teig ab, so auch bei diesen Muffins, die fast schon im Mund zergehen.

Für die Erdbeer-Streusel-Muffins rühren wir einen einfachen Teig an. Unter diesen heben wir dann frische, in Stückchen geschnittene Erdbeeren. Obendrauf kommen knusprige Streusel aus Butter, Zucker und Mehl. Im Ofen gebacken, verwandeln sich die einfachen Zutaten in besondere Backwerke.

Die Erdbeer-Streusel-Muffins sind schnell gemacht, habe eine fluffige Konsistenz und in ihrem Inneren verstecken sich die kleinen roten Fruchtstücke. Genieße sie in gemütlichen Kaffeepausen, bei Picknicks oder zu Geburtstagsfeiern. Mit ihrem süßen und fruchtigen Geschmack fällt es schwer, nur einen zu essen.

Du liebst Erdbeer-Muffins? Dann probiere auch diese köstlichen Varianten: saftige Erdbeer-Haferflocken-Muffins, cremige Erdbeer-Schmand-Muffins und fruchtig-säuerliche Erdbeer-Rhabarber-Muffins. Für noch mehr Abwechslung auf dem Kuchenteller!

Erdbeer-Streusel-Muffins Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Streusel: 95 g Weizenmehl Type 405

65 g Zucker

85 g kalte Butter Für die Muffins: 75 g Butter geschmolzen

60 ml Öl

2 Eier Größe L

240 ml Buttermilch

1 EL Vanilleextrakt

200 g Zucker

315 g Weizenmehl Type 405

2, 5 TL Backpulver

1 TL Natron

1 Prise Salz

2 TL Speisestärke

225 g frische Erdbeeren Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Muffinblech mit 8 Papierförmchen aus.

Bereite die Streusel zu. Verknete dafür das Mehl, den Zucker und die kalte, gewürfelte Butter mit den Händen, bis eine krümelige Streuselmasse entsteht. Stelle sie anschließend in den Kühlschrank.

Wasche die Erdbeeren und schneide sie in kleine Stücke (ca. 1 cm groß). Stelle sie beiseite.

Vermische in einer mittelgroßen Rührschüsssel 🛒 das Mehl, Salz, Speisestärke, Natron und Backpulver.

Verrühre in einer weiteren Schüssel die geschmolzene Butter, das Öl, die Eier, die Buttermilch, das Vanilleextrakt und den Zucker mit einem Schneebesen für ein paar Minuten, bis alles gut verbunden ist.

Gib die trockenen Zutaten zu den feuchten und vermenge alles vorsichtig, bis ein weicher Teig entsteht.

Bestäube die Erdbeerstücke mit 1–2 TL Mehl und mische sie vorsichtig, sodass sie gleichmäßig überzogen sind – das verhindert, dass sie beim Backen nach unten sinken.

Hebe die Erdbeeren vorsichtig unter den Teig. Nur leicht verrühren, damit sie gleichmäßig verteilt sind.

Verteile den Teig gleichmäßig auf die 8 Förmchen. Fülle sie höchstens zu ¾, damit der Teig beim Backen nicht überläuft.

Bestreue die Muffins großzügig mit den Streuseln.

Backe die Erdbeer-Streusel-Muffins zuerst 5 Minuten bei 220 °C, reduziere dann die Temperatur auf 190 °C und backe sie weitere 20–25 Minuten. Mach die Stäbchenprobe. Notizen Du kannst die Erdbeer-Streusel-Muffins bei Zimmertemperatur einige Tage aufbewahren oder in einem luftdichten Behälter bis zu fünf Tage im Kühlschrank lagern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.