Blitzrezept: Erdbeer-Tomaten-Salat mit Burrata in nur 10 Minuten

Wie wäre es mit einem mediterranen Salat, der nach Sommer schmeckt und sowohl mit fruchtigen als auch mit mediterranen Aromen aufwartet? Dann darfst du dir diese Kreation aus sonnenverwöhnten Tomaten, cremigem Burrata und süßen Erdbeeren nicht entgehen lassen. Das Beste: Die Zubereitung des Erdbeer-Tomaten-Salats mit Burrata dauert gerade einmal zehn Minuten.

Rezept für sommerlichen Erdbeer-Tomaten-Salat

Der Sommer ist nicht nur Hochsaison für Erdbeeren, sondern auch für frische Salate. Vor allem, wenn du nicht am heißen Herd stehen möchtest, um etwas Leckeres zuzubereiten, sind Salate eine gute Alternative. Sie sind meist schnell zubereitet, erfrischen und liefern dir ganz nebenbei noch eine Extra-Portion Vitamine. Da kommt dieser köstliche Erdbeer-Tomaten-Salat mit Burrata doch genau richtig.

Der Salat ist in kürzester Zeit aus wenigen Zutaten zubereitet. Wasche zuerst die Kirschtomaten und halbiere sie. Wasche die Erdbeeren ebenfalls, entferne das Grün und teile sie in zwei Hälften. Mische dann in einer Schüssel Tomaten und Erdbeeren miteinander und verteile den zuvor in grobe Stücke gezupften Burrata darauf.

Da aber selbst der beste Salat ohne ein passendes Dressing langweilig ist, bereitest du noch eine ebenso schnelle Salatsoße zu. Mische dafür den Saft einer halben Zitrone mit Olivenöl, Balsamico, Salz, Pfeffer und Honig und gieße ihn über den Salat. Zum Schluss streust du noch frische Basilikumblätter darüber – fertig. Dieser Salat macht wirklich kaum Arbeit und schmeckt fruchtig und frisch. Genau richtig also für warme Tage.

Wenn du magst, streue für noch mehr Geschmack ein paar geröstete Pinienkerne darüber. Während der Spargelsaison kannst du ihn außerdem mit grünem Spargel verfeinern. Schneide dafür die Stangen in zwei bis drei Zentimeter lange Stücke und dünste sie bei Bedarf in etwas Olivenöl vorher kurz an.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Einen leckeren und schnellen Salat darf es öfter geben? Dann lass dir doch auch mal einen italienischen Brotsalat schmecken. Abwechslung auf den Tisch bringt auch ein Spaghettisalat mit Feta und Tomaten. Ein Nektarinensalat schmeckt erfrischend und nach Sommer pur. Gleich probieren.