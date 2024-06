Panzanella: Der italienische Brotsalat ist eine geniale Grillbeilage

Stell dir vor, die Sonne strahlt, du hast nicht mehr an als unbedingt nötig, sitzt tiefenentspannt auf einer Bank im Garten, auf dem Grill brutzeln verlockende Gerichte. Du schnappst dir einen Teller Panzanella und nimmst einen beherzten Bissen. Knuspriges Brot, aromatisches Olivenöl und sonnengereifte Tomaten entfalten ihr ganzes Aroma in deinem Mund und katapultieren dich ans Mittelmeer am Stiefel. So könnte das Leben doch immer sein.

Panzanella: Das Beste, was du aus trockenem Brot machen kannst

Die Rede ist von italienischem Brotsalat. Er vereint die feinen Aromen Südeuropas auf so simple wie geniale Weise. Hauptzutat ist altbackenes Brot, zum Beispiel Ciabatta, das in Form der aromatischen Panzanella verwertet wurde. Ursprünglich weichten die Bauern der Toskana, von denen der leckere Salat stammt, das Brot in Wasser, Essig und Öl ein. Doch modernere Weiterentwicklungen verwenden knusprig geröstetes Brot dafür.

Auch unsere Panzanella besteht aus gerösteten Ciabatta-Würfeln. Die sonstige Zutatenliste bleibt traditionell überschaubar: hochwertiges Olivenöl, Tomaten, Zwiebeln, Basilikum, Essig, Salz und Pfeffer. Wer mag, kann Mozzarella, am besten cremigen Burrata, auseinanderzupfen und dem köstlichen Salat untermischen. Auch gebratene Zucchini passt wunderbar.

Wir halten es für dieses Rezept aber simpel. Am besten verwendest du altes, trockenes Brot für Panzanella. Im allerbesten Fall hast du bereits trockenes Ciabattabrot zu Hause. Wenn nicht, darfst du auch gern schummeln und frisches Brot verwenden. Daran darf der Genuss dieses genialen Salats nicht scheitern! Er wird übrigens, super bei sommerlichen Temperaturen, kalt serviert. Aber nicht gekühlt, also nicht in den Kühlschrank stellen.

Panzanella passt nicht nur super zum Grillgelage, sondern auch als Beilage für alle möglichen anderen Gerichte. Erwähnenswert wären da zum Beispiel die Spaghetti all’Assassina oder der Klassiker Spaghetti Carbonara. Aber auch gebackener Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste wäre ein wunderbarer Hauptgang zum italienischen Brotsalat.