Fruchtig-süßer Frühstücksaufstrich: So machst du Erdbeergelee

Erdbeermarmelade ist ein Muss im Frühling. Doch manche werden einfach nicht so richtig warm mit den Stückchen in dem Fruchtaufstrich. Geht es dir auch so? Dann solltest du Erdbeergelee zubereiten! Das kombiniert das Beste der Erdbeere – ihrem Geschmack – mit verführerischer Süße und verwandet die Beere im Handumdrehen in einen beerig-süßen Frühstücksgenuss der besonderen Art.

So einfach machst du Erdbeergelee

Die Erdbeerzeit ist die schönste Zeit im Jahr, finde ich zumindest. Ob im Laden oder auf dem Wochenmarkt, überall lachen einen die prallen, roten Früchte an. Ihr verführerischer Duft lädt zum Naschen ein und ich kann es nicht erwarten, endlich Marmelade daraus zu kochen. Ich persönlich mag es, wenn diese stückig ist. Serviere ich den Aufstrich jedoch zu Frühstücksrunden oder Familientreffen, gibt es immer ein paar vereinzelte, welche sie nicht anrühren, aber mit traurigem Blick darauf schauen.

Diese armen Seelen mögen keine Marmelade mit Stücken. Das ist tragisch, aber eigentlich kein Problem. Seit ich darüber Bescheid weiß, koche ich immer auch eine gute Portion Erdbeergelee. Das strotzt nur so vor dem Geschmack der Beeren, kommt jedoch ganz ohne Stückchen aus. Und auch die Zubereitung ist einfach.

Zunächst benötigst du für dein Erdbeergelee frische, saftige Erdbeeren. Je reifer sie sind, desto besser, nur überreif sollten sie nicht sein. Schneide sie sehr klein und vermische sie mit etwas Zucker. Lass sie kurz stehen, damit der Zucker ihnen den Saft entzieht. Koche das Ganze nun auf, bis das Fruchtfleisch kaum noch Farbe hat, die Flüssigkeit aber schon.

Nun geht es an den wichtigsten Punkt: das Passieren. Verwende dafür ein spezielles Passiertuch, alternativ funktioniert auch ein sauberes Geschirrtuch. Fülle den aufgefangenen Saft in einen Topf, vermische ihn mit speziellem Gelee-Gelierzucker und koche alles auf. Mach unbedingt eine Gelierprobe. Dafür gibst du etwas von dem Erdbeergelee auf einen kalten Teller und schaust, ob es fest wird. Fülle es, wenn ja, heiß in sterilisierte Gläser. Wenn es nicht fest wird, gib etwas mehr Zitronensaft hinzu.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du magst Erdbeermarmelade auch klassisch? Dan folge unserem Rezept! Du kanst sie außerdem aufwerten, wie du möchtest: Zum Beispiel als Erdbeer-Holunderblüten-Marmelade oder eine Erdbeer-Minze-Marmelade.

Erdbeergelee Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Gläser Kochutensilien 3 Einmachgläser à 150 ml

(gibt es online, z.B. hier 🛒 1 Passiertuch Zutaten 1x 2x 3x 350 g Erdbeeren

3 EL Zucker

300 ml Wasser

350 g Gelierzucker 1:1

1 Spritzer Zitronensaft bei Bedarf Zubereitung Wasche die Erdbeeren vorsichtig und schneide sie sehr klein.

Fülle sie in einen Topf, mische sie mit dem Zucker und lass sie 10 Minuten Wasser ziehen.

Koche alles auf, bis die Fruchtstücke blass werden und viel Saft abgegeben haben.

Passiere die Erdbeermasse durch ein Passiertuch in einen Topf.

Vermische den Saft mit Gelierzucker und koche alles auf. Lass das Gelee gut 5 Minuten sprudelnd kochen und mach dann eine Gelierprobe. Wird es nicht fest, gib einen Schuss Zitronensaft hinzu.

Fülle das Gelee in sterilisierte Gläser und verschließe diese gut.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.