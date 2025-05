Erdbeer-Minze-Marmelade: Frühstücksgenuss zum Selbermachen

Erdbeermarmelade ist ein Klassiker auf dem Frühstückstisch und schmeckt Kindern wie Erwachsenen. Sie ist weltweit einer der beliebtesten Brotaufstriche. Viele verbinden den Geschmack mit ihrer Kindheit, denn schon Oma hat Erdbeermarmelade selbst gemacht. Mit unserer Erdbeermarmelade mit Minze kannst du deinem Frühstück einen frischen, fruchtigen Kick geben.

So einfach zauberst du eine Erdbeermarmelade mit Minze wie von Oma

Die Erdbeermarmelade mit Minze lässt sich supereinfach selber kochen. Alles, was du brauchst, sind frische Erdbeeren, Gelierzucker, etwas Zitronensaft und Minze. Die Erdbeeren werden gewaschen, vom Strunk befreit und zusammen mit dem Saft einer Zitrone und dem Zucker in einen Topf gegeben und kurz aufgekocht. Je nachdem, wie stückig du die Konfitüre haben möchtest, kannst du die Erdbeeren zerstampfen oder pürieren. Anschließend rührst du die Minze ein, füllst die Erdbeermarmelade in Gläser und verschließt sie sofort.

Beim Marmeladekochen ist es ganz wichtig, dass du saubere, sterile Gläser verwendest. Denn sonst kann ganz leicht Schimmel auf der Marmelade entstehen. Und wusstest du, dass sich die Haltbarkeit von Konfitüre und Marmelade: Tipps für langen Genuss – Leckerschmecker?

Selbst gemachte Marmelade schmeckt, meiner Meinung nach, auch viel leckerer als gekaufte. Denn man kann den Grad der Süße selbst bestimmen. Außerdem kommt sie ganz ohne Zusatzstoffe aus.

Die Erdbeermarmelade mit Minze ist nicht nur einfach herzustellen, sondern auch eine tolle Möglichkeit, den Sommer in Gläser zu füllen. So kannst du das ganze Jahr über den frischen Geschmack der Saison genießen. Warum nicht mit der Familie Erdbeeren auf dem Feld pflücken? So schmeckt der Fruchtaufstrich allen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Erdbeermarmelade mit Minze Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Portionen 5 Gläser Kochutensilien 5 Gläser à 200ml Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Erdbeeren

1 Bio-Zitrone

350 g Gelierzucker 3:1 online z.B. hier 🛒

3 EL Minze gehackt Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und viertel sie.

Gib sie zusammen mit dem Saft der Zitrone und dem Gelierzucker in einen Topf.

Wasche die Minze und hacke sie klein.

Püriere die Masse etwas und koche sie dann auf. Lass die Marmelade 5 Minuten sprudelnd kochen.

Rühre anschließend die gehackte Minze unter.

Fülle die Erdbeermarmelade mit Minze in saubere Gläser und verschließe sie sofort. Notizen Kühl und dunkel gelagert, hält sich die Konfitüre mindestens 6 Monate. Bereits geöffnete Gläser solltest du im Kühlschrank aufbewahren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.