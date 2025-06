Süßes Mahlzeit für Naschkatzen: Erdbeerknödel mit Quark und Butterbröseln

Endlich gibt es wieder frische Erdbeeren. Darauf haben wir schon seit Frühlingsbeginn gewartet. Denn jetzt können wir leckere Erdbeerknödel mit Butterbrösel zubereiten. Wie das geht, zeigen wir dir hier.

Erdbeerknödel mit Butterbröseln: neues Lieblingsgericht für Naschkatzen

Hast du schon einmal Erdbeerknödel probiert? Knödel mit einer süßen Füllung sind vor allem in der österreichischen Küche beliebt, werden aber auch bei uns gern gegessen. Deshalb bereiten wir heute Knödel mit Erdbeerfüllung aus den ersten frischen Beeren der Saison zu. Auf geht’s.

Für alle, die süße Hauptmahlzeiten lieben, sind Erdbeerknödel mit Semmelbröseln ein kulinarisches Fest. Ihre Zubereitung ist nicht schwer, benötigt nur etwas Zeit, da der Quarkteig etwas Zeit zum Ruhen benötigt.

Bereite zuerst den Teig zu. Mische dazu Butter mit einer Prise Salz und schlage die Zutaten mit einem Mixer schaumig. Danach fügst du zuerst ein Ei und dann Quark und Mehl hinzu und verknetest alles zu einem glatten Teig, den du in Frischhaltefolie einwickelst und für 1,5 Stunden im Kühlschrank ruhen lässt.

In der Zwischenzeit putzt du die Erdbeeren und bereitest die Butterbrösel zu. Dafür erhitzt du Butter in einer Pfanne und röstest die Semmelbrösel solange darin an, bis sie goldbraun werden. Danach mischst du Zucker und Mohn unter. Nach der Ruhezeit des Teiges verteilst du ein wenig Mehl auf einer Arbeitsfläche und knetest den Teig noch einmal gut durch. Anschließend teilst du ihn in acht Stücke, drückst jedes davon flach, legst eine Erdbeere darauf und rollst es zu einem Knödel. Die Erdbeerknödel werden in Salzwasser gesiedet, bis sie gar sind, in den Butterbröseln gewälzt und sofort gegessen. Guten Appetit!

