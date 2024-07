Erdbeermilch: schnell im Glas, schneller verputzt!

Die Erdbeersaison ist fast vorbei. Aber nur fast! Wir feiern die süßeste Zeit im Jahr noch einmal richtig und genießen die Beeren bereits zum Frühstück. Unser Rezept für Erdbeermilch ist extra cremig und einfach köstlich! Folge dieser leichten Anleitung und starte deinen Tag mit einer Extraportion Obst.

Erdbeermilch: fruchtiger Frühstücksdrink

Erdbeermilch hat einen Geschmack, der schnell mal Nostalgie auslösen kann. Ein Schluck des Getränks führt nicht selten dazu, dass die Gedanken auf eine kleine Zeitreise gehen. Schnell steht man da am Kiosk, in der einen Hand einige Cent, in der anderen eine kalte Flasche mit rosafarbener Flüssigkeit. Süß und zuckrig schmeckte es, das heiß begehrte Milchgetränk. Während die Farbe zwar Erdbeeren suggeriert, befindet sich tatsächlich nur wenig bis gar keine Frucht in der Flasche. Vielmehr genießt man mit der kalten Milch gleich auch eine gute Portion Farb- und Aromastoffe.

Das muss nicht sein! Mit unserem Rezept kannst du die letzten Züge der Erdbeersaison perfekt ausnutzen und dir ein Getränk mit Nostalgie-Faktor zubereiten, das nebenbei noch gesund ist. Wir verwenden nur reife Erdbeeren und frische Vollmilch. Diese wandern in einen Mixer oder werden mit dem Pürierstab fein püriert. Wenn die Milch einen schönen Farbton angenommen hat und die Erdbeeren klein gehäckselt wurden, gießt du die Erdbeermilch durch ein feines Sieb.

Natürlich kannst du die Erdbeermilch auch noch verfeinern. Verwende statt der Kuhmilch Haferdrink, wenn du dich vegan ernährst oder auf Laktose verzichten willst. Ein Esslöffel Mandelmus sorgt für mehr Cremigkeit. Ist es draußen richtig heiß, kannst du auch einige Eiswürfel mit pürieren. Und solltest du doch keine perfekt reifen Erdbeeren bekommen haben, kannst du selbstverständlich mit etwas Süßungsmittel deiner Wahl nachhelfen. So einfach kannst du schwermütige Nostalgie in etwas positives verwandeln!

Verwöhne dich morgens mit weiteren, leckeren Frühstücks-Getränken. Dieser Pfirsich-Himbeer-Smoothie mit Joghurt passt ebenfalls hervorragend zum Sommer. Suchst du etwas Sättigendes, ist ein Avocado-Apfel-Smoothie genau das Richtige. Und ist dir die Erdbeermilch zu mager, mixe einen Erdbeer-Sahne-Shake!