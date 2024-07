Frühstück zum Trinken: Pfirsich-Himbeer-Smoothie mit Joghurt

Lust auf ein leichtes Frühstück, das zudem auch noch schnell zubereitet ist? Dann probiere unbedingt diesen erfrischenden Pfirsich-Himbeer-Smoothie mit Joghurt aus. Der schmeckt herrlich nach Sommer und macht gleichzeitig satt. Perfekt für einen leichten Start in den Tag.

Pfirsich-Himbeer-Smoothie mit Joghurt in 5 Minuten zubereiten

Es gibt Tage, an denen muss es morgens einfach schnell gehen. Zeit für ein ausgiebiges Frühstück bleibt da kaum. Aber ohne etwas zu essen, das Haus zu verlassen, ist auch keine Option. Die Lösung: ein Sattmacher-Smoothie. Unser Pfirsich-Himbeer-Smoothie enthält Joghurt und Haferflocken – zwei Zutaten, die für ein langes Sättigungsgefühl sorgen.

Für die Zubereitung eines Pfirsich-Himbeer-Smoothies benötigst du nur eine Handvoll Zutaten und gerade einmal fünf Minuten Zeit. Neben frischen Pfirsichen und Himbeeren kommen noch griechischer Joghurt, Milch und Haferflocken mit hinein. Magst du deinen Frühstücksdrink schön kühl, dann kannst du noch Eiswürfel hinzufügen.

Wasche zuerst die Früchte, entkerne dann die Pfirsiche und schneide diese grob in Stücke. Mixe das Obst zusammen mit Haferflocken, Milch und Joghurt gründlich durch, bis alles gut zerkleinert ist und eine cremige, dickflüssige Konsistenz entsteht. Fülle den Smoothie mit den Eiswürfeln in Gläser und serviere ihn mit einigen Basilikumblättern dekoriert.

Die Kombination aus süßen Pfirsichen, fruchtigen Himbeeren und leicht säuerlichem Joghurt ist perfekt für den Start in den Tag. Besonders praktisch: Ganz Eilige können ihren Smoothie auch mitnehmen und auf dem Weg genießen.

Smoothies gibt es in zig verschiedenen Varianten. Probier dich durch unsere Auswahl und entdecke auch unsere anderen Smoothie-Kreationen. Wie wäre es mal mit einem Rote-Bete-Apfel-Smoothie? Der steckt voller Antioxidantien und sorgt so garantiert für einen gesunden Start am Morgen. Du magst es süß? Dann lass dir einen Bananen-Schokoladen-Smoothie schmecken. Der Apfel-Bananen-Smoothie versorgt dich zum Frühstück mit einem frischen Vitaminkick. Welcher Smoothie ist dein Favorit?