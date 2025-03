Erdnussbutter-Overnight-Oats: Meal Prep zum Drauffreuen

Manchmal weiß man schon am Abend vorher, dass der folgende Tag früh beginnen wird. Damit die Stimmung nicht schon von Beginn an ruiniert ist, muss etwas her, das die Vorfreude ankurbelt, am Morgen aufzustehen. Erdnussbutter-Overnight-Oats zum Beispiel. Denn die sorgen nicht nur für Energie, sondern direkt für einen gut gelaunten Start in den Tag! Hier ist das Rezept.

Einfache Erdnussbutter-Overnight-Oats

Overnight Oats, also Haferflocken, die über Nacht so richtig schön durchziehen, sind zu Recht seit einiger Zeit voll im Trend. Sie gelten das ideales Meal Prep, das mit wenigen Handgriffen einen leckeren Morgen beschert. Erdnussbutter-Overnight-Oats setzen dem Ganzen noch eine Krone auf, denn sie schmecken vollmundig, intensiv nach Erdnuss und sind dennoch total gesund.

Neben Haferflocken, der Hauptzutat, brauchst du für Erdnussbutter-Overnight-Oats nicht viel – Chiasamen, Milch und Joghurt oder pflanzliche Alternativen und natürlich Erdnussbutter. Vermische alles gründlich miteinander. Ein Tipp dazu: Erwärme einen Teil der Milch leicht und löse die Erdnussbutter darin auf, dann vermeidest du Klumpen. Fülle das fertig angerührte Müsli in spezielle Gläser. Diese hier 🛒 zum Beispiel schließen luft- und auslaufsicher und haben zudem eine Halterung für einen Holzlöffel.

Haferflocken über Nacht einzuweichen, hat viele gesunde Vorteile. So werden sie bekömmlicher und setzen wasserlösliche Nährstoffe frei. Genaueres kannst du in unserem Leckerwissen nachlesen.

Lagerst du deine Erdnussbutter-Overnight-Oats im Kühlschrank, halten sie sich bis zu vier Tage. Lass oben ein bisschen Platz, um Toppings deiner Wahl hinzuzufügen. Honig macht sich gut, Bananenscheiben oder etwas Zimt sind auch lecker. Oder wie wäre es mit einer Schicht geschmolzener Schokolade, die beim Abkühlen fest wird? Das macht Spaß zu essen und schmeckt super. Probiere einfach, was dir schmeckt!

Mehr Inspiration für Overnight Oats findest du bei uns. Wie wäre es mit nussigen Pistazien-Overnight-Oats oder solchen mit Kirschen und Schokolade? Energie liefern dir diese Kaffee-Overnight-Oats.

Erdnussbutter-Overnight-Oats Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Einweichzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 220 ml Milch

2 EL Erdnussbutter

20 g Chiasamen

60 g Haferflocken

100 g Joghurt

2 EL Honig optional

1 Banane optional

Zimt optional Zubereitung Erwärme 100 ml Milch und rühre die Erdnussbutter ein, bis sie sich aufgelöst hat. Gieße nun die restliche, kalte Milch hinzu.

Vermische Chiasamen, Haferflocken, Joghurt und die Erdnussmilch und fülle das Ganze in verschließbare Gläser.

Lass die Overnight Oats über Nacht im Kühlschrank durchziehen.

Garniere sie am nächsten Tag mit Bananen, Honig und Zimt, je nach Geschmack.

