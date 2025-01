Vegane Erdnusssuppe ganz einfach selbst zubereiten

Wie isst du am liebsten Erdnüsse? Geröstet und als Snack weggeknabbert? Das geht vermutlich vielen so. Dabei steckt die kleine Hülsenfrucht voller Potential. Sie kann zum Beispiel zu einer köstlichen Erdnusssuppe verarbeitet werden. Die ist cremig, geschmacksintensiv und schmeckt definitiv zu jeder Tageszeit. Hier ist unser einfaches Rezept.

Erdnusssuppe leicht gemacht mit diesem Rezept

Eine cremige Suppe ist bei kaltem und grauem Wetter genau das Richtige. Sie wärmt von innen und sättigt auf angenehme Art und Weise. Unsere Erdnusssuppe erfüllt alle diese Kriterien. Noch dazu schmeckt sie einfach hervorragend.

Erdnusssuppe ist international ein Hit. Während Erdnüsse hierzulande gern als Snack verspeist wird, gilt sie in so manchen anderen Ländern als Grundnahrungsmittel. Sie wird gekocht oder geröstet, zermahlen, püriert und als Suppe, Eintopf oder Beilage gegessen. Bei der Erdnuss handelt es sich nämlich gar nicht um eine Nuss im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Hülsenfrucht, was auch ihren englischen Namen peanut, „Erbsennuss“, erklärt. Die Früchte wachsen unterirdisch, was wiederum ihren deutschen Namen belegt.

Erdnüsse enthalten viele Proteine und stecken voller Vitamine. Hier ist besonders das fettlösliche Vitamin E vertreten, das Gefäße schützt und freie Radikale abfängt. Ihm wird nachgesagt, Konsumenten und Konsumentinnen vor Herzinfarkten und sogar Krebs zu schützen. Erdnusssuppe ist also nicht nur lecker, sondern auch richtig gut für dich.

Neben den Hülsenfrüchten verwenden wir zudem Kokosmilch 🛒, welche der Suppe eine cremige Konsistenz gibt und gleichzeitig dafür sorgt, dass sie ohne tierische Zusätze auskommt – perfekt für den Veganuary, in dem vegane Ernährung im Fokus steht. Koche diese sämige Erdnusssuppe direkt nach und überzeuge dich von ihrem köstlichen Geschmack!

Entdecke das kulinarische Potential der Erdnuss noch etwas mehr und bereite zum Beispiel Erdnusspesto zu, das hervorragend zu Nudeln schmeckt. Toll sind auch dieser westafrikanische Erdnusseintopf und unser einfaches Erdnuss-Curry.

Erdnusssuppe Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 Möhre

1 Stück Ingwer 2 cm

150 g Erdnüsse ungeröstet und ungesalzen

1 EL Öl

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Kurkuma

500 ml Gemüsebrühe

200 g Erdnussmus

200 ml Kokosmilch

Salz und Pfeffer

1 EL Koriander frisch Zubereitung Schäle die Zwiebeln, Knoblauchzehen, die Möhre und den Ingwer. Hacke alles fein.

Röste die Erdnüsse in einem großen Topf ohne Öl bei mittlerer Hitze, bis sie leicht gebräunt sind, und stelle sie beiseite.

Erhitze etwas Öl im selben Topf und brate die Zwiebeln, den Knoblauch, die Möhre und den Ingwer an, bis alles weich ist.

Streue Kreuzkümmel und Kurkuma darüber und rühre gut um.

Gieße die Gemüsebrühe in den Topf und köchele alles für etwa 10 Minuten.

Gib die gerösteten Erdnüsse, das Erdnussmus und die Kokosmilch dazu und lasse die Suppe weitere 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln.

Püriere die Suppe mit einem Stabmixer, bis sie cremig ist, und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Suppe heiß und bestreue sie mit frisch gehacktem Koriander und einigen gehackten Erdnüssen.

