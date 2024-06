Esquites: Dieser mexikanische Maissalat passt super zum Grillen

Wer schon einmal nach Mexiko gereist ist, kennt ihn vermutlich: Esquites, mexikanischer Maissalat, wird in dem mittelamerikanischen Land an beinahe jeder Ecke verkauft. Der Salat ist ein typisches Streetfood-Gericht, das meist in Bechern verkauft und mit frisch gehacktem Koriander bestreut serviert wird. Man kann ihn aber auch super zum Grillen servieren und muss dafür nicht einmal weit reisen: Wir zeigen dir, wie du den Maissalat zu Hause zubereiten kannst.

Esquites: pikanter mexikanischer Maissalat

Was den mexikanischen Maissalat so lecker macht? Da wäre zum einen das cremige Dressing aus Mayonnaise und Sour Cream, das mit allerlei Gewürzen und Zitronensaft aufgepeppt wird. Dazu kommt Jalapeño, die für den extra feurigen Kick sorgt. Aber keine Bange: Du kannst den Chili ebenso gut von der Zutatenliste streichen, falls du es lieber mild magst.

Getoppt werden Esquites traditionell mit Cotija, einem gereiften mexikanischen Käse. Da der hierzulande aber nicht ganz so leicht zu bekommen ist, verwenden wir stattdessen Feta oder Parmesan.

Wir verwenden für den mexikanischen Maissalat gelbe Körner aus der Dose. Wenn du möchtest, kannst du aber auch Maiskolben für die Zubereitung verwenden. Röste sie beispielsweise auf dem Grill oder im Ofen und schneide anschließend die Körner mit einem scharfen Messer herunter.

Bei der Zubereitung von Esquites gibt es, wie meist bei traditionellen Gerichten, regionale Unterschiede. Mal wird der Mais in Hühnerbrühe gegart, mal mit Frischkäse statt Cotija gereicht.

Der mexikanische Maissalat passt super zu gegrilltem Hähnchen und mexikanischen Spezialitäten. Du kannst ihn aber auch für ein Partybuffet vorbereiten. Probiere es aus und koche dich ins ferne Mexiko!

