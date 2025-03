Farófias: luftige Wölkchen als perfektes Oster-Dessert

Bis Ostern ist es nicht mehr weit – hast du schon alle Ideen für dein Oster-Buffet beisammen? Mit diesen luftig leichten Farófias zauberst du ein Dessert, von dem du und deine Gäste garantiert noch lange schwärmen werden. Und das Beste: Es ist überhaupt nicht kompliziert und benötigt nur ganz wenige Zutaten.

Ein Dessert wie aus Wolken: Farófias gelingen jedem

Diese Farófias sind in jeder Hinsicht ein Treffer: Sie schmecken im wahrsten Sinne des Wortes himmlisch gut und sehen dabei auch noch wunderschön aus. Die Kombination von süßem Eischnee, zitroniger Frische in der Soße und einer Note von Zimt machen dieses Dessert zu einer herrlichen Nascherei und passen perfekt in die Osterzeit.

Die Zutatenliste für diese portugiesischen Schnee-Eier könnte kaum kürzer sein und auch die Zubereitung ist absolut simpel. Dieses klassische Dessert wird aus Eiern, Milch, Zucker und Zimt zubereitet. In diesem Rezept kommt aber noch eine leichte Zitronennote hinein. Und weil die Farófias so luftig leicht sind, liegen sie auch nach einem üppigen Osteressen nicht schwer im Magen. Also probiere sie direkt aus und überzeuge dich und deine Gäste selbst von den süßen Wölkchen.

Bereite zuerst die Grundmasse für die Schnee-Eier vor. Trenne dazu die Eier und schlage das Eiweiß mit einem Großteil des Zuckers zu einer festen Masse. Anschließend kannst du Zimt und Zitronenschalen in der Milch erhitzen, kurz zum Kochen bringen und anschließend den Eischnee portionsweise in die Milch geben.

Koche die Wölkchen kurz fertig und hebe sie anschließend mit einem Schaumlöffel aus dem Topf. Bereite aus dem restlichen Zucker, Milch und den Eigelben die cremige Soße vor, in die die Farófias platziert werden. Zum Abschluss noch mit etwas Zimt bestreuen und dann kannst du dir dieses federleichte Dessert schmecken lassen!

