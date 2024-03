Gib Mehl, Salz, Honig, Essig, Vanillearoma, Pflanzenöl und zwei Eier in eine große Schüssel. Erwärme die Milch, zum Beispiel in der Mikrowelle, lege die Hefe in die Milch und löse sie unter Rühren auf. Gib die Milch nun zu den übrigen Zutaten und verknete diese zu einem Teig. Den Teig lässt du eine Stunde gehen.