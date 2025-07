Fenchelsalat mit Espresso-Dressing: unerwartet gut

Eine Salatkreation der besonderen Art möchten wir dir heute präsentieren: einen Fenchelsalat mit Espresso-Dressing. Mit seiner unkonventionellen Kombination frischer Zutaten wie Fenchel, Chicorée, Orangen und Espresso ist er ein geschmackliches Erlebnis und ein hübscher Blickfang auf jedem Teller. Probiere den frischen und unkonventionellen Salat unbedingt aus!

Fenchelsalat mit Espresso-Dressing

Die Kombination aus frischem Fenchel, Chicorée und süß-säuerlichen Orangen hast du vielleicht sogar schon einmal in einem Salat gegessen. Dann aber noch mit Avocado und einem Dressing aus Espresso, einem starken Kaffee, getoppt, in dieser Form bestimmt noch nicht.

Wir können dir versichern, es lohnt sich, dieses ungewöhnliche Rezept nachzumachen. Denn die knackigen Salatsorten und die leichte Anisnote des Fenchels harmonieren wunderbar mit der Fruchtnote der Zitrusfrucht und der herbe Espresso sorgt für den Ausgleich. Ein Esslöffel Honig im Dressing sorgt dann wieder dafür, dass die Salatsoße nicht zu herb, sondern schön mild wird.

Fenchel ist nicht nur geschmacklich ein Highlight, sondern auch äußerst gesund. Er ist reich an Vitamin C, Kalium und Ballaststoffen und unterstützt so eine ausgewogene Ernährung. Zudem ist Fenchel besonders kalorienarm, was ihn zu einer idealen Zutat für figurbewusste Genießer macht.

Nicht nur, weil er so gesund ist, solltest du unbedingt weitere Rezepte mit Fenchel ausprobieren. Die Knolle schmeckt einfach zu lecker, um ein wenig beachtetes Dasein zu fristen. Wir kombinieren ihn zum Beispiel auch gerne mit Apfel zu einem fruchtig-frischen Fenchel-Apfel-Salat oder zaubern daraus einen Fenchel-Auflauf mit Béchamelsoße und Parmesan. Auch richtig lecker!

Das Espresso-Dressing verleiht dem Salat eine unvergleichliche Tiefe und Komplexität. Der kräftige Kaffeegeschmack harmoniert perfekt mit der Frische des Fenchels und sorgt für eine interessante Mischung. Durch die Zugabe von Olivenöl und Honig wird das Dressing schön cremig und rundet den Salat perfekt ab.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der Fenchelsalat mit Espresso-Dressing kommt immer gut an. Du kannst ihn wunderbar als Vorspeise oder Beilage zu Fisch oder Fleisch reichen. Die bewundernden Blicke deiner Gäste sind dir mit dieser Kreation auf jeden Fall sicher!

Fenchelsalat mit Espresso-Dressing Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Fenchelknollen

Salz

Pfeffer

2 Chicorée

1 Avocado

1 Espresso-Shot

6 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

3 EL heller Balsamico-Essig

1 EL Honig

1 Orange Zubereitung Wasche die Fenchelknollen, schneide die Strünke ab und hobel sie mit einem Gemüsehobel oder einem scharfen Messer in dünne Scheiben. Würze die Scheiben mit etwas Salz und Pfeffer.

Wasche auch den Chicorée und zerteile ihn in mundgerechte Stücke. Entkerne die Avocado und schneide sie in dünne Scheiben.

Mixe aus Espresso, Olivenöl, Essig, Honig, Salz und Pfeffer das Dressing für den Fenchelsalat.

Filetiere die Orange; schneide dazu die äußere Schale ab und schneide Schnitze aus der Frucht.

Richte Fenchel, Chicorée und Orangenfilets in einer Schüssel oder auf vier Tellern an und träufle das Espresso-Dressing vorsichtig darüber.

Serviere deinen Fenchelsalat und lass es dir schmecken!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.