Dieses Risotto wird durch Feta besonders würzig und cremig

Was ist cremig, würzig und gleichzeitig unheimlich einfach zubereitet? Richtig: Feta-Risotto! Das cremige Reisgericht braucht nur wenig Zutaten und Handgriffe und macht alle, die es essen, satt und zufrieden. Was will man mehr?

Feta-Risotto: So wird es besonders lecker

Risotto ist ein italienischer Klassiker, den ich so ziemlich jeden Tag essen könnte. Dabei handelt es sich um ein Gericht aus Rundkornreis, das mit Wein, Brühe und Käse gekocht wird und eine herrlich sämige Konsistenz aufweist. Risotto stammt ursprünglich aus der norditalienischen Lombardei, genauer gesagt, aus der Region um Mailand. Bestimmt hast du schon mal vom Risotto alla Milanese gehört.

Dort wird übrigens der Risottoreis auch direkt angebaut. Carnaroli heißt eine Sorte und die ist besonders stärkehaltig. Beim Kochen setzt sie diese frei, was die klassische cremige Textur mit sich bringt. Kleines Küchenwissen nebenbei: Weil die Reiskörner beim Kochen empfindlich weich werden, ist es wichtig, das Risotto nicht zu stark zu rühren. Sonst brechen die Körner auf und das Gericht wird pampig. Aber zurück zum Thema: Klassisch wird Risotto mit Parmesan verfeinert. Jedoch kannst du bei dem Käse variieren. Unsere neueste Entdeckung: Feta-Risotto.

Das Gericht vereint zwei Küchen auf elegante Art und Weise miteinander: die griechische und die italienische. Quasi Globalisierung in einer tiefen Pfanne 🛒. Das Ergebnis kann sich sehen – und schmecken – lassen. Feta-Risotto ist herrlich cremig, besitzt eine schön weiße Farbe und schmeckt kräftig-würzig. Er eignet sich perfekt als Beilage zu Fisch oder aber auf traditionelle italienische Art, als Vorspeise. Denn in einer italienischen Menüfolge gelten Risottogerichte, wie Nudeln auch, als Primi, also Vorspeisen. Ungewöhnlich, aber wahr.

Doch auch wenn du Feta-Risotto als Hauptspeise isst, lecker ist es so oder so. Und du musst kein Kochexperte oder eine Expertin sein, um es zuzubereiten. Probiere während des Kochens einfach mehrmals. Wenn der Reis noch einen leichten Biss hat, aber nicht mehr hart ist, ist er fertiggekocht und du kannst den Feta einrühren. So lecker!

Feta-Risotto Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

400 g Risottoreis

200 ml Weißwein

750 ml Gemüsebrühe plus nach Bedarf

50 g Butter kalt

200 g Feta vegetarisch

Salz und Pfeffer

Thymian Zubereitung Schäle Schalotte und Knoblauch und schneide beides fein.

Erhitze das Olivenöl in einer tiefen Pfanne und schwitze beides darin farblos an. Füge dann den Risottoreis hinzu.

Lass alles etwas braten, bis der Reis einen perligen Glanz bekommt. Dabei sollte nichts Farbe bekommen.

Lösch mit Weißwein ab und lass diesen verkochen. Gieße etwas Gemüsebrühe hinzu und decke die Pfanne ab.

Gare das Risotto bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren, bis der Reis al dente ist. Gieße bei Bedarf Brühe hinzu- Die Konsistenz sollte nicht flüssig, aber auch nicht zu trocken sein.

Wenn das Risotto gar ist, gib die Butter in Flöckchen hinzu und brösele den Feta hinein. Rühre alles gut um.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere das Risotto mit Thymian. Notizen Zum Risotto schmeckt auch etwas Zitronenschale hervorragend. Verwende hier jedoch eine Bio-Zitrone

