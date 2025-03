Nudelküche: Diese Feta-Spinat-Lasagne weckt Frühlingsgefühle

Lasagnen sind eines unserer Leibgerichte. Wir lieben den italienischen Klassiker, und zwar nicht nur klassisch mit Bolognese- und Béchamelsoße. Auch diese Feta-Spinat-Lasagne hat uns überzeugt. Sie passt toll zum Frühling und Sommer, schmeckt leicht und cremig. Überzeugt? Dann lass uns loslegen!

Rezept für Feta-Spinat-Lasagne: Klassiker mal anders

Normalerweise kennst du die italienische Lasagne sicherlich so: Abwechselnd wechseln sich Nudelplatten, eine deftige Hackfleisch-Tomatensoße und eine cremige Béchamel ab, getoppt und gratiniert mit würzigem Käse. Aber das Ganze geht auch anders: Wir zeigen dir, wie du eine Feta-Spinat-Lasagne backen kannst. Ganz ohne Fleisch, aber trotzdem lecker. Und so einfach gemacht!

Brate dafür Spinat mit Knoblauch und Zwiebel an, bis er zerfällt, und würze ihn mit Salz und Pfeffer.

Separat davon stellst du eine klassische Mehlschwitze her, um eine simple weiße Soße mit Brühe und Milch zu kochen. Diese verfeinerst du nicht nur mit Salz und Pfeffer, sondern auch mit geriebener Muskatnuss.

Und jetzt geht’s auch schon ans Schichten: Fette zunächst eine Auflaufform ein und fülle dann abwechselnd Lasagneplatten, Spinat, Soße und zerbröselten Feta hinein. Du kannst deine Feta-Spinat-Lasagne mit einer Schicht des milden Käses beenden oder beispielsweise mit Mozzarella oder geriebenem Käse bestreut in den Ofen schieben.

Die Feta-Spinat-Lasagne kommt nicht ganz so deftig daher wie ihre traditionelle große Schwester. Dennoch überzeugt sie mit Geschmack und erinnert uns trotzdem ein bisschen an den letzten Urlaub in Italien. Wir lieben dieses Rezept als fleischfreie Alternative. Du auch?

