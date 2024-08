Feta-Spinat-Quiche: Lass dir diesen herzhaften Kuchen schmecken

Spinat und Feta sind eine unschlagbare Geschmackskombination. Wir schnappen uns heute diese beiden Zutaten und bereiten daraus zum Mittagessen eine leckere Feta-Spinat-Quiche mit knusprigem Boden zu. Auf geht’s!

Rezept für Feta-Spinat-Quiche

Die Quiche gehört zu den bekanntesten Klassikern der französischen Küche und ist auch bei uns äußerst beliebt. Das überrascht nicht, denn die herzhaften Kuchen können in unzähligen Varianten zubereitet werden, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Wir haben uns für die Version aus Spinat und Feta entschieden und kreieren eine würzig-cremige Quicke, die zum Mittag und zum Abendessen schmeckt. Auch zur Arbeit kannst du sie zum Lunch einpacken und musst sie dort nicht einmal warm machen, denn unsere Quiche schmeckt auch kalt.

Für die Feta-Spinat-Quiche bereiten wir zuerst den Boden vor. Dazu werden Mehl, Butter, Salz, das Ei und Wasser zu einem glatten Teig mit den Händen verknetet. Wickle den Teig in Frischhaltefolie und lege ihn zum Ruhen für 30 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit wäschst du schon mal den Spinat und schneidest eine Zwiebel in Würfel. Dünste zuerst die Zwiebel in etwas Butter an, füge den Spinat hinzu und dünste auch ihn kurz mit an.

Nimm den Teig nach der Ruhezeit aus dem Kühlschrank und rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Er sollte dabei etwas größer als deine Quicheform sein. Fette die Form gut ein und lege dann den Teig hinein. Drücke ihn fest und steche mit einer Gabel kleine Löcher in den Teigboden. Nun deckst du ihn mit Backpapier ab und streust getrocknete Hülsenfrüchte darauf. Der Teig muss nun für zehn Minuten im vorgeheizten Ofen blindbacken.

Die Zeit kannst du nutzen, um die Füllung vorzubereiten. Schneide dafür den Feta in kleine Würfel und mische diese mit Sahne, Schmand, einem Ei, Salz, Pfeffer, Muskat, Chiliflocken und geriebenem Käse. Ist der Teig fertig, verteilst du darauf den gedünstetem Spinat und gießt dann die flüssige Feta-Sahne-Mischung darüber. Nun muss die herzhafte Feta-Spinat-Quiche nur noch in den Ofen und für 30 Minuten fertig backen.

Für mehr Abwechslung sorgen auch unsere anderen Quiche-Rezepte. Passend zur Saison schmeckt diese Zucchini-Quiche. Das französische Original, die Quiche Lorraine, solltest du dir ebenfalls nicht entgehen lassen. Hast du Kartoffeln vom Vortag im Kühlschrank, die wegmüssen, probiere unbedingt unseren Quiche-Auflauf.