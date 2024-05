Quiche-Auflauf: schmeckt und rettet Lebensmittel!

Selbstverständlich bleiben manchmal Reste übrig. Es passiert, dass man mehr zubereitet, als man essen kann, oder dass man beim Abwiegen von Reis daneben liegt. Wenn du keine Lust hast, am nächsten Tag dasselbe zu essen oder nur Beilagen übrig geblieben sind, versuch doch diesen Quiche-Auflauf. Er ist die ideale Lösung für eine schnelle und einfache Abendküche!

Ein Rezept ganz nach deinem Geschmack: Quiche-Auflauf

Die Vorteile von einer Quiche sind eine leckere Füllung, schier unendliche Variationsmöglichkeiten und ein cremiger Geschmack. Die Nachteile von Quiche sind die lange Zeit, die der Boden braucht. Es ist einfach nicht immer die Muße da, einen Mürbeteig zu kneten, kaltzustellen und blind zu backen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Denn dieser Quiche-Auflauf vereint alle Vorteile einer köstlichen Quiche und kommt ganz ohne Boden aus.

Für einen Quiche-Auflauf brauchst du nur wenige Zutaten, eine gehörige Portion Kreativität und mit etwas Glück einige Reste vom Vortag. Dabei ist alles möglich, Reis, Kartoffeln, Ofengemüse oder sogar Nudeln. Das Gemüse kann je nach Verfügbarkeit ausgetauscht werden und selbst Schinken schmeckt gut. Die Zubereitung ist überzeugend einfach: Du mischst alle Zutaten zusammen und schiebst das Ganze in den Ofen. Schnell wird so aus unscheinbaren Zutaten ein köstliches Feierabendgericht, das in unter einer Stunde auf dem Tisch steht. Einfach und so lecker!

Achte, wenn du deinen Quiche-Auflauf in den Ofen schiebst, darauf, dass du die Form gut einfettest. Dann kann wirklich kaum etwas schiefgehen und in 40 Minuten steht eine dampfende Quiche auf dem Tisch. Besser geht’s zum Feierabend kaum, oder?

