Kippe die Kartoffelraspeln aus dem Handtuch wieder in eine Schale und vermische sie mit den Eiern sowie dem Knoblauch und würze das Ganze mit italienischen Kräutern, Salz und Pfeffer. Lege eine Springform mit Backpapier aus. Fülle die Kartoffelmasse hinein und drücke sie am Boden sowie an den Rändern gut fest. Backe nun alles für 25 Minuten bei 180 °C Umluft.