4 Fingerfood-Cups mit leckerer Füllung: So feiern wir Thanksgiving

In den USA wird Thanksgiving groß gefeiert und ist sogar ein nationaler Feiertag. Es wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert und ist das wichtigste Familienfest im Jahr, bei dem alle zusammenkommen. Die Wichtigkeit erkennt man häufig auch an der reichlich gedeckten Tafel. Den Mittelpunkt bildet ein Truthahn mit einer leckeren Füllung. Hinzu kommen Cranberrysoße, Kartoffelbrei und Kürbis-Pie, aber auch andere Leckereien. Oftmals bringt auch jeder etwas zum Festessen mit. Wir feiern Thanksgiving heute etwas kleiner mit leckeren Fingerfood-Cups. Die sind schnell zubereitet, überzeugen aber genauso mit köstlichen Füllungen. Welche ist deine liebste?

Fingerfood-Cups: überzeugen mit vier unterschiedlichen Füllungen

Die lecker gefüllten Fingerfood-Cups lassen sich in wenigen Schritten zubereiten. Dank der vier unterschiedlichen Füllungen sind sie perfekt für alle, die mitessen. Denn so ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Basis für die Häppchen ist ein Croissant-Teig. Den kaufen wir fertig aus dem Kühlregal. Nachdem du ihn ausgerollt hast, schneidest du ihn in kleine Quadrate. Je zwei kommen dann sternförmig in eine Mulde eines Muffinblechs. Dann kannst du Fingerfood-Cups auch schon füllen. Füllung Nummer eins und zwei sind eher herzhaft, die anderen beiden süß. Sagt dir eine der Füllungen mehr zu als die anderen, kannst du deine Fingerfood-Cups auch nur mit einer oder zwei Füllungen füllen.

Also, schnapp dir jetzt deine Zutaten und lass uns loslegen! Die vier Fingerfood-Cups sind nicht nur vielseitig, sondern auch einfach zuzubereiten. Von herzhaft und pikant bis hin zu fruchtig und süß – für jeden ist das richtige Häppchen dabei.

