Focaccia mit Tomaten und Burrata: einfach unwiderstehlich

Focaccia mit Tomaten und Burrata ist ein Gericht, das Gaumen und Herz gleichermaßen begeistert. Die Kombination aus knusprigem Hefeteig, fruchtigen Tomaten und cremigem Käse lässt keine Wünsche offen. Wir haben das Rezept für dich.

Schmeckt nach Italien: Focaccia mit Tomaten und Burrata

Focaccia gehört zu den ältesten Brotsorten Italiens. Schon die alten Römer und Griechen bereiteten eine Art Fladenbrot zu, das auf heißem Feuer gebacken wurde. Die einfache Zubereitung und die Vielseitigkeit machen dieses Brot bis heute so beliebt. Es gehörte ebenso wie die Pizza zur Kost der Armen und eignete sich hervorragend als Reiseproviant, besonders für die Fischer der Region.

Ursprünglich aus Ligurien stammend, hat jede Region Italiens ihre eigene Version der Focaccia entwickelt – von der dünnen, knusprigen Variante aus Apulien bis hin zur dicken, weichen aus Genua.

Wir interpretieren die Focaccia heute neu und kombinieren sie mit frischen Tomaten und cremigem Burrata. Dafür bereiten wir zuallererst den Hefeteig zu, der dann eineinhalb Stunden an einem warmen Ort gehen darf. Währenddessen vermengen wir Tomaten und Zwiebelwürfel mit Öl, Essig sowie Gewürzen und lassen sie einige Zeit ziehen. Anschließend rollen wir den Teig aus, formen kleine Mulden mit den Fingern, in die wir Olivenöl träufeln. Danach kommt er in den Ofen. Zum Schluss verteilen wir nur noch die Tomaten und Zwiebeln auf der Focaccia und setzen den Burrata in die Mitte.

Focaccia mit Tomaten und Burrata ist mehr als nur ein Rezept – es ist eine Liebeserklärung an die italienische Küche und ihre Fähigkeit, mit wenigen Zutaten unvergessliche Gerichte zu schaffen. Lass dich von der Magie des Gerichts verzaubern und probiere es unbedingt gleich aus!

