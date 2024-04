Buttrige Fondant-Kartoffeln: So kochst du Schmelzkartoffeln zum Verlieben

So langsam beginnt die Zeit der Planung unserer Weihnachts- und Silvestermenüs. Was bereiten wir als Hauptspeise zu, soll es eine Vorspeise geben, und was möchten wir als Dessert servieren? Nicht zu vergessen natürlich die Beilagen, die einen Hauptgang erst perfekt abrunden. Wir haben heute eine ganz besondere Idee einer leckeren Beilage für dich: buttrige Fondant-Kartoffeln.

Buttrige Fondant-Kartoffeln aus dem Ofen

Man kennt Fondant-Kartoffeln aus der gehobenen Gastronomie, aber kompliziert gemacht sind sie deshalb nicht. Ganz im Gegenteil, die unwiderstehliche Beilage ist kinderleicht und mit wenigen Zutaten gezaubert. Mittlerweile haben die Fondant-Kartoffeln ihren Weg als Schmelzkartoffeln oder Melting Potaoes auch in die sozialen Netzwerke gefunden, wo sie auf Instagram, TikTok und Co. eine Vielzahl begeisterter Anhänger gefunden haben.

Wer einmal Fondant-Kartoffeln selbst gemacht und gegessen hat, möchte Erdäpfel vermutlich nie wieder anders essen. Kein Wunder: Sie werden mit flüssiger Butter, Knoblauch und Thymian verfeinert und anschließend im Ofen gebacken. Heraus kommen dann unglaublich aromatische Knollen, die jeden Festtagsbraten komplettieren.

Wusstest du, dass du Kartoffeln in der Mikrowelle kochen kannst? So ungewöhnlich das klingt, so gut funktioniert es aber. Wir erklären dir, wie genau du vorgehen musst für diese schnelle Garmethode. Außerdem spannend: unsere Tipps, wie du Kartoffeln am besten einfrieren solltest.

Wer mag, kann auch ein wenig experimentieren und die Fondant-Kartoffeln mal mit anderen Kräutern, beispielsweise Petersilie, zaubern. Sie schmecken auch hervorragend mit Süßkartoffeln. Einfach mal ausprobieren! Und wer Kartoffeln genauso liebt wie wir, der freut sich ebenfalls über Rezepte wie knusprige Parmesan-Kartoffeln oder Knoblauchkartoffeln mit Zitrone. Aber: Zuerst warten die Fondant-Kartoffeln auf dich. Also los geht’s!