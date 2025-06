Dieser Likör ist perfekt für jede Naschkatze

Normalerweise bin ich kein Fan von cremigen Sahnelikören. Normalerweise, denn wenn die Sterne richtig stehen, der Wind aus genau der richtigen Richtung dreht, dann entsteht eine Idee, bei der mein Geschmack eine Ausnahme machen kann. Und dieser köstliche, süße, cremige Franzbrötchen-Likör stellt genau so eine Ausnahme dar.

Franzbrötchen-Likör: ideal zum Verschenken oder selbst genießen

Auch wenn es sie mittlerweile aus verständlichen Gründen deutschlandweit gibt, ist kaum ein Gebäck so sehr mit Hamburg verbunden, wie das Franzbrötchen. Wer einmal in der Hansestadt war, weiß außerdem: die besten Franzbrötchen gibt es nur hier. Und dann auch gleich in Hülle und Fülle.

In fast jeder Bäckerei findet man die Leckereien. Glänzend, mit Zimtzucker überzogen, flachgedrückt und mit ihrer unverkennbaren Zimtspirale. Geschmacklich liegen sie irgendwo zwischen Croissant und Zimtschnecke, stellen aber doch etwas ganz eigenes dar. Um die Herkunft des beliebten Gebäcks ranken sich viele Theorien, allerdings ist jede davon sehr spekulativ.

Wahrscheinlich ist jedoch, dass es irgendwann im 19. Jahrhundert in der Zeit der französischen Besatzung in Hamburg entstanden ist. Für mich zählt: ganz egal, wie und wann es erfunden wurde, ich bin einfach nur dankbar, die kleinen Köstlichkeiten heute genießen zu können.

Und mit diesem Rezept für einen selbstgemachten Franzbrötchen-Likör kannst du dir den Geschmack in alkoholischer Form in einer Flasche abfüllen. Bei den herrlichen Zimt- und Vanillenoten kann sogar ich meine Abneigung zu Sahnelikören überwinden, denn diese Zubereitung schmeckt viel zu lecker, um sie einfach stehen zu lassen. Probiere ihn gleich selbst und überzeuge dich von diesem herrlichen Rezept.

Wenn du den Franzbrötchen-Likör zubereitest, solltest du nicht nur darauf achten, dass deine Flasche, in die er gefüllt werden soll, hübsch aussieht, sondern auch richtig sterilisiert ist. Warum das so wichtig ist und wie du das ganz einfach selbst machen kannst, erfährst du hier von der Leckerschmecker-Redaktion.

Franzbrötchen-Likör Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 1 day d Gesamtzeit 1 day d 10 Minuten Min. Portionen 1 Flasche Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Wodka

200 g brauner Zucker

1 TL Zimt

1 Vanilleschote oder 1 Päckchen Vanillezucker

2 ml Butteraroma

500 ml Schlagsahne oder Hafersahne

100 ml gezuckerte Kondensmilch optional für mehr Süße und Cremigkeit Zubereitung Verrühre in einer großen Schüssel oder einem Messbecher Wodka, Zucker und Zimt mit einem Schneebesen 🛒 . Falls du Vanillezucker nutzt, rühre ihn ebenfalls mit ein.

Schneide die Vanilleschote längs auf, kratze das Mark aus und gib es ebenfalls zur Mischung dazu. Rühre alles kurz durch, bis sich das Vanillemark verteilt hat.

Füge Butteraroma, Sahne und, falls du sie nutzt, Kondensmilch hinzu. Rühre alles vorsichtig unter, bis alles gleichmäßig vermischt ist.

Fülle den Likör in eine sterilisierte, gut verschließbare Flasche. Lass die Mischung für mindestens 24 Stunden im Kühlschrank ziehen und schüttel sie vor dem Servieren gut durch. Notizen Wenn du zu Hafersahne greifst, dann nutze ein nicht aufschlagbares Produkt, da die Konsistenz sonst zu fest werden könnte.

