Französische Mini-Kuchen: So lecker sind Canelés

Es geht doch nichts über süße Leckereien aus Frankreich. Die französische Patisserie ist weltbekannt für ihre raffinierten und kunstvollen Backwaren. Ich freue mich schon auf meinen Sommerurlaub, denn dann geht es für mich in die Nähe von Nantes und ich kann mich zwei Wochen lang durch die Bäckereien Frankreichs schlemmen. Auf die kleinen Mini-Kuchen Canelés freue ich mich dabei besonders.

Backe mit uns französische Canelés

Die französische Konditorei hat eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Die ersten Bäcker siedelten sich vor allem in den Städten Paris und Versailles an. Unter dem Einfluss des französischen Hofes und der Aristokratie, die immer ausgefallenere und elegantere Süßspeisen verlangte, entwickelte sich die Kunst der Pâtisserie weiter. Heute ist französisches Gebäck ein Symbol für Qualität und Kreativität in der Backkunst.

Die kleinen Canelés kommen aus Bordeaux und verzaubern dich mit ihrem süßen und leicht karamellisierten Geschmack. Ihre Form ist wirklich außergewöhnlich und sieht einfach süß aus.

Es gibt spezielle Förmchen, die du dir vor dem Backen besorgen solltest. Du bekommst sie einzeln oder als eine Art Muffinblech. Du kannst aber auch ofenfeste Porzellan- oder Muffinförmchen verwenden.

Der Teig der französischen Mini-Kuchen besteht aus wenigen Zutaten: Milch, Zucker, Eier, Mehl, Vanille und ein Schuss Rum. Allerdings muss er 24 Stunden ruhen, damit sich die Aromen voll entfalten können. Während dieser Zeit verbindet sich die Vanille mit der Milch und der Rum verleiht dem Gebäck seine besondere Note. Beim Backen bildet sich dann eine karamellisierte Kruste, die die Canelés so besonders macht.

Wenn du deine Canelés aus dem Ofen holst und den ersten Bissen genießt, wirst du verstehen, warum diese französische Spezialität so beliebt ist. Die perfekte Kombination aus knuspriger Hülle und weichem, aromatischem Inneren lässt dich immer wieder zugreifen.

