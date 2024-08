Frascarelli: Dieses italienische Reisgericht ist ein echter Geheimtipp

Liebst du die italienische Küche? Dann weißt du sicher auch, dass sie aus viel mehr besteht als „nur“ Pizza, Spaghetti und Risotto. Wer in Italien fernab der eingetretenen Touristenpfade Urlaub gemacht hat, ist vielleicht schon einmal in den Genuss uriger Hausmannskost gekommen, die ganze Generationen großwerden ließ. Mit den Geheimnissen, Tipps und Rezepten der Nonnas könnte man sicher ganze Bücher füllen. Ein solches Rezept, das hierzulande kaum bekannt ist, aber zur DNA Italiens gehört, ist ein Reisgericht mit dem schönen Namen Frascarelli.

Frascarelli: Genuss wie in Italien

Wenn die Mütter und Großmütter in Italien zu Tisch rufen, versammelt sich damals wie heute oftmals eine große Familie um den Esstisch. Haushalte mit mehreren Generationen unter einem Dach kommen in Südeuropa noch etwas häufiger vor als hierzulande. Ein Gericht, das das Beisammensein richtig veranschaulicht, ist das italienische Reisgericht Frascarelli. Gern wird es auf einer sauberen Unterlage direkt auf den Tisch gekippt. Mit Gabeln und Löffeln bedienen sich alle – Teller sind überflüssig.

Ich gehe davon aus, dass du mit diesem Rezept keine Großfamilie durchfüttern willst, daher servieren wir das leckere Frascarelli auf einem rustikalen Holzteller. Darüber kommt eine duftende Tomatensoße mit Hackfleisch und Basilikum. Die besonders cremige Textur vom Reis erreichst du durch die Zugabe von Mehl, das du nach und nach unter ständigem Rühren in den frisch gekochten, noch heißen Reis einrieseln lässt. Wer mag, kann die Kreation mit Parmesan verfeinern.

Unabdingbar ist die dazugehörige Soße, um dem sonst milden Frascarelli die unverkennbare mediterrane Note zu verleihen. Dazu röstest du eine gehackte Zwiebel in Olivenöl an und gibst Hackfleisch und Oregano dazu. Brate alles für ein paar Minuten an und füge dann eine Dose stückige Tomaten hinzu. Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab und gieße sie über den cremigen Reis. Ein Traum! Reiche dazu doch ein Glas Rotwein und ein Stückchen frisches Brot.

Oder, um in Italien zu bleiben, eine ofenfrische Focaccia mit Kräutern. Auch eine klassische, knusprige Zucchini-Scarpaccia würde gut zu Frascarelli passen. Risotto alla Milanese ist ebenfalls ein italienischer Reisklassiker, den du sicher lieben wirst.