So machst du Frischkäse selbst

Zeit für Frühstück! Was darf es heute für dich aufs Brot sein? Wie wäre es mit Frischkäse? Der ist immer gut, ob als Basis oder pur mit Salz. Wusstest du übrigens, dass du den auch ganz einfach selbst zu Hause machen kannst? Bis auf ein bisschen Geduld brauchst du dafür nicht viel. Iss noch eben auf und dann erfährst du, wie das geht!

Frischkäse selbst machen: ganz einfach

Frischkäse ist ein Klassiker. Ob auf dem Brot, als Soße oder Backzutat, der cremige Aufstrich ist einfach immer eine gute Idee. Es gibt ihn in jedem Supermarkt zu kaufen, aber du kannst ebenso gut Frischkäse selbst machen. Warum sich das lohnt? Weil du so entscheiden kannst, was du zu dir nimmst. Tschüss, Verdickungsmittel, Konservierungs- und Geschmacksstoffe! Heute entscheidest du, was es zu essen gibt.

Ich persönlich experimentiere schon seit Längerem mit selbstgemachten Milchprodukten. Auf meiner abgeschlossenen Liste stehen Joghurt, Sauerrahm-Butter, Paneer- und eben auch Frischkäse. Daher verstehe ich, wenn du anfangs etwas unsicher bist. Ist es sicher, mit Milch zu experimentieren? Wird die nicht schnell schlecht? Ich kann dich beruhigen: Solange du deinen Sinnen vertraust und darauf achtest, dass deine Zutaten frisch sind und dein Equipment so sauber wie nur möglich ist, sollte alles gut gehen. Gerade Frischkäse ist außerdem ein guter Einstiegskäse, denn er muss nicht fermentieren.

Um Frischkäse selbst zu machen, beginne damit, zwei Liter Milch in einen Topf zu geben und mit dem Saft von drei Zitronen zu mischen. Erhitze dann langsam das Gemisch, bis die Milch ausflockt. Das passiert, weil die Zitronensäure das Eiweiß in der Milch denaturieren, also gerinnen lässt. Für den nächsten Schritt brauchst du ein Sieb, ein Passiertuch 🛒 und eine tiefe Schüssel. Lege das Sieb mit dem Tuch aus und hänge das Konstrukt in die Schüssel. Gieße nun die Milch hinein. Dabei setzen sich die Festbestandteile im Tuch fest, während die Flüssigkeit in die Schüssel läuft. Stelle alles über Nacht in den Kühlschrank.

Am nächsten Morgen kannst du den Frischkäse cremig rühren und mit Salz und Kräutern abschmecken, wie es dir gefällt. Auch süße Varianten sind superlecker. Magst du ihn noch etwas cremiger, rühre Sahne oder Joghurt unter. Und fertig ist dein selbstgemachter Brotaufstrich. So einfach ist es, Frischkäse selbst zu machen!

Suchst du nach Ideen, was du mit deinem selbstgemachten Frischkäse zubereiten kannst? Dann frage unseren Koch-Bot um Hilfe! Möchtest du dich mit anderen Milchprodukten austoben, mach doch auch mal Clotted Cream selbst.

Frischkäse selbst machen Nele 4.12 ( 53 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Wartezeit 12 Stunden Std. Gesamtzeit 12 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Käse: 2 l Milch 3,8 % Fett

3 Zitronen

Salz Zum Verfeinern: Kräuter nach Wahl

Sahne

Joghurt Zubereitung Gieße die Milch in einen Topf. Presse die Zitronen aus und vermische den Saft mit der Milch.

Erhitze alles, bis die Milch beginnt, auszuflocken.

Lege ein Sieb mit einem Passiertuch aus und hänge dieses in eine Schüssel. Gieße die Mischung hinein. Lass sie über Nacht im Kühlschrank abtropfen.

Gib den Frischkäse in eine Schüssel und verfeinere ihn mit einer Prise Salz. Nun kannst du ganz nach Herzenslust weitere Zutaten hinzugeben, zum Beispiel gehackte Kräuter, Sahne oder Joghurt. Rühre den Käse, bis er cremig wird. Notizen Frischkäse hält sich im Kühlschrank nur wenige Tage, verbrauche ihn daher schnell.

